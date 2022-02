Pokémon GO – Content-Update für Februar

Dienstag, 1. Februar 2022 um 22 Uhr bis Dienstag, 1. März 2022 um 22 Uhr könnt ihr Psiau bei Feldforschungsdurchbrüchen begegnen.

Mit Glück könnt ihr einem Schillernden Psiau begegnen, das damit zum ersten Mal in Pokémon GO verfügbar ist!

Regirock und Registeel kehren im Februar in Raid-Kämpfe der Stufe 5 zurück!

Auch Deoxys stattet uns im Februar erneut einen Besuch ab. Doch das ist noch nicht alles: Zum allerersten Mal könnt Ihr Schillernden Deoxys in der Angriffsform, Verteidigungsform und Initiativeform begegnen! Zu diesem Anlass erhaltet ihr von Mittwoch, den 16. Februar 2022 bis Dienstag, den 1. März 2022 bis zu zwei kostenlose Raid-Pässe pro Tag, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht!

Raikou, Entei, Suicune, Lugia und Ho-Oh kehren anlässlich der Pokémon GO Tour: Johto am 26. Februar in Raid-Kämpfe zurück.

Hinweis: Die Pokémon in Raid-Kämpfen wechseln an den genannten Terminen jeweils um 10 Uhr (Ortszeit), sofern nicht anders angegeben.

Dienstag, 1. Februar 2022 bis Mittwoch, 9. Februar 2022 – Regirock

Mittwoch, 9. Februar 2022 bis Mittwoch, 16. Februar 2022 – Registeel

Mittwoch, 16. Februar 2022 bis Samstag, 19. Februar 2022 – Deoxys in der Normalform

Samstag, 19. Februar 2022 bis Dienstag, 22. Februar 2022 – Deoxys in der Angriffsform

Dienstag, 22. Februar 2022 bis Freitag, 25. Februar 2022 – Deoxys in der Verteidigungsform

Freitag, 25. Februar 2022 bis Dienstag, 1. März 2022 – Deoxys in der Initiativeform

Pokémon GO Tour: Johto am Samstag, den 26. Februar 2022 – Raikou, Entei, Suicune, Lugia und Ho-Oh