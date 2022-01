Die Siedler – Erscheint das Reboot bereits diesen März?

Die Siedler, ein Reboot der Kult-Reihe, wurde bereits vor einer gefühlten Ewigkeit von Ubisoft angekündigt. Allzu viel bekamen wir aber noch nicht zu Gesicht. Die wuselige Aufbau-Simulation wurde 2020 auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun könnte aber alles ganz schnell gehen, denn nun wurden spannende Neuigkeiten zum Spiel veröffentlicht.

Die Beta zu Die Siedler steht unmittelbar bevor

Man könnte glauben, das Strategiespiel könnte es auch gar nicht mehr auf den Markt schaffen. Letztes Jahr erfuhr man nichts Neues von dem Spiel, nachdem eine unbestimmte Verschiebung den Release bremste. Nun holt Ubisoft aber zum Rundumschlag aus. Denn das Spiel startet nämlich in wenigen Tagen in die Closed Beta. Mit etwas Glück könnt also auch hier daran teilnehmen! Diese findet vom 20. – 24. Januar über Ubisoft Connect oder den Epic Games Store statt. Darin könnt ihr euch auf zwei Karten im 1 vs. 1 oder 2 vs. 2 duellieren. Dies könnt ihr gegen menschliche Spieler oder gegen die KI tun. Zudem wird es eine Einführung für Siedler-Neulinge geben.

Und tatsächlich: Ubisoft verkündete in dem Zuge auch, dass das Spiel bereits am 17. März 2022 erscheinen wird. Die Standard-Edition schlägt mit 59,99€ zu Buche und ist somit auch ein Vollpreistitel. Passend dazu bekommen wir auch endlich einen neuen Trailer serviert, der uns einen Blick auf die Kampagne und die Mehrspielerschlachten werfen lässt. Wer also keine Chance bekommt, die Beta zu spielen, darf sich zumindest mit diesen Spielszenen vergnügen.

Die Siedler - Entdecker Edition - [PC - Code in the box - enthält keine CD] Der Strategiespiel-Klassiker ist zurück. Mit verbesserter Grafik, mehr Details und von Grund auf neu Interpretiert.

Diese Edition enthält neben dem Hauptspiel drei Lithografien, einen ausgewählten Spielsoundtrack sowie zusätzliche digitale Inhalte (Entdecker-Paket).

Neben einer epischen Kampagne bietet der Titel mit dem Ansturm-Modus und zahlreichen Online-Modi zusätzliche Herausforderungen.

Drei spielbare Fraktionen: die Elari, die Maru und die Jorn.

