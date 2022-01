Hitman Trilogy – Release noch im Januar und direkt im Game Pass

Agent 47 macht es 2022 doch nochmal, wenn auch nicht in Form eines neuen Spiels, sondern in der Hitman Trilogy. Dies kündigte Entwicklerstudio IO Interactive überraschend an. Wer Abonnent des Xbox Game Pass ist, darf sich sogar dreifach freuen.

IO Interactive bringt die Hitman Trilogy ab Tag 1 in den Xbox Game Pass

Hitman Fans werden die Spiele sicherlich schon gespielt haben, aber da die Trilogie nun komplett ist, bringt das Entwicklerstudio nun eine Version mit allen drei Spielen auf den Markt. Allerdings gibt es die Collection nur in digitaler Form. Neben den betagten Plattformen PS4 und Xbox One, werden auch die PS5 und die Xbox Series Konsolen unterstützt, als auch der Epic Games Store und Steam. Der Launch steht sogar bereits kurz bevor. Bereits am 20. Januar erscheint das Dreier-Paket für die Systeme. Game Pass Abonnenten dürfen sich zudem die Hände reiben. Die Trilogie ist nämlich ab Release im Service integriert, das gilt für den Xbox Game Pass, als auch für den PC Game Pass. So kommen Xbox und PC Spieler beider maßen auf ihre Kosten. Ein Release für Nintendo Switch via Streaming erwähnt das Studio nicht. Für Hitman 3 kündigte man aber außerdem noch weitere Inhalte an.

Neuer Modus und eine neue Map für Hitman 3

Freelancer ist ein neuer Modus für Hitman 3. Dabei handelt es sich um einen Singleplayer-Modus, der euch im wahrsten Sinne des Wortes einige Freiheiten gibt. Ihr befindet euch darin in eurem Safehouse. Darin könnt ihr Waffen testen und euch ausrüsten und mit der Zeit auch neue Bereiche im Safehouse freischalten. Zudem könnt ihr den Ort nach euren Vorstellungen anpassen und gestalten. Es ist schließlich euer Zuhause. Agent 47 wäre aber nicht Agent 47, wenn er nicht auch Missionen bewältigen würde. Im Safehouse habt ihr dann Zugriff auf den Missionns Hub, wo ihr euch für Missionen vorbereiten könnt. Es gibt mehrere Aufträge, die ihr aber in beliebiger Reihenfolge meistern könnt. Diese finden auf den bekannten Karten statt, dank Veränderungen und anderer NPCs will man aber da für frischen Wind sorgen.

Ist die Mission erfolgreich, gelangt ihr wieder ins Safehouse, erhaltet eure Bezahlung und rüstet euch für die nächste Mission. Die Ausrüstung ist aber nicht permanent. Gegenstände und Waffen, die ihr in einer Mission nutzt, aber nicht ins Safehouse zurück bringt, gehen somit verloren. Damit will man für Abwechslung und strategisches Vorgehen sorgen. Der Modus soll diesen Frühling erscheinen. Gegen Ende des Jahres liefert IOI dann noch eine neue Map namens “Rocky” nach. Mehr dazu, will man aber erst zu einem späteren Zeitpunkt berichten.

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate | Mitgliedschaft beinhaltet Forza Horizon 5 | Xbox & Windows 10 - Download Code Mit deiner aktiven Abonnement-Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass, EA Play und Xbox Live Gold

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden.

Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: IO Interactive