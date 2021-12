NATvents-Gewinnspiel 15. Dezember 2021 – Wir verlosen 1x Riesen-Paket von Ubisoft

Titelbild: © 2021 Ubisoft

In der nahen Zukunft steht London kurz vor dem Untergang: Die Menschen werden von einem allwissenden Überwachungsstaat unterdrückt.Private Militäreinheiten patrouillieren durch die Straßen und ein mächtiges Verbrechersyndikat hat die Schwachen als Beute auserkoren. Das Schicksal von London liegt in deinen Händen. Es ist an dir eine Widerstandsbewegung aufzustellen, die den Kampf aufnimmt. Watch Dogs: Legion liefert eine bisher nie erlebte spielerische Neuerung, die es dir erlaubt, in die Haut jeder Figur zu schlüpfen,der du in London begegnest. Jede einzelne Figur der offenen Spielwelt ist spielbar. Jede von ihnen hat ihre eigene Hintergrundgeschichte, ihre eigene Persönlichkeit und ihre eigenen Fertigkeiten, diedich dabei unterstützen, dein eigenes einzigartiges Team zusammenzustellen. Nimm deine Charaktere online mit und schließ dich mit Freunden zusammen, um London in Koop-Einsätzen mit bis zu vier Spielern zurückzuerobern. Dir stehen Endspiel-Herausforderungenund tägliche Events zur Verfügung. Willkommen im Widerstand.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Ubisoft ein Riesen-Paket bestehend aus folgenden Dingen:

Gewinner 01 1x Watch Dogs Legion Ultimate Edition für die PS5

1x Rainbox Six Siege Advanced Edition für die PS4

1x Watch Dogs Legion T-Shirt

1x Rainbow Six Siege T-Shirt

1x Riders Republic T-Shirt

mehrere Rainbox Six Siege Figuren & Schlüsselanhänger

mehrere Watch Dogs Legion Figuren & Schlüsselanhänger

Angebot Watch Dogs Legion - Ultimate Edition | Uncut [PlayStation 5] Bestens Vorbereitet: Die Limited Edition enthält das Londoner-Systemkritiker-Paket, inkl. drei neuer Masken, um den Widerstand mit Stil anzuführen

Erleben Sie eine bahnbrechende Gameplay-Innovation, in der jeder Charakter den Sie treffen, sich Ihrem Team anschließen kann und über eine eigene Hintergrundgeschichte, Persönlichkeit und besondere Fähigkeiten verfügt

Nehmen Sie Ihr Team mit in den Online-Modus und kombinieren Sie Ihre Kräfte mit denen von drei weiteren Freunden. Erkunden Sie gemeinsam die Welt, stellen Sie sich neuen Koop-Einsätzen oder herausfordernden Endspiel-Inhalten

Hacking als Waffe: Verwenden Sie London's technische Infrastruktur, um die Kontrolle über bewaffnete Kampfdrohnen und getarnte Spinnen-Roboter zu erlangen. Mit dem neuen Augmented-Reality-Umhang schalten Sie Ihre Gegner wirkungsvoll aus

Was muss ich tun?

2.) Löst in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Best of Ubisoft Wir möchten gerne von dir wissen, welche Ubisoft-Spielereihe du bislang am besten findest?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 24. Dezember 2021. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an Ubisoft für die Bereitstellung der Preise.