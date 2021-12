NATvents-Gewinnspiel 13. Dezember 2021 – Wir verlosen 2x Trolljäger – Geschichten aus Arcadia Staffel 3.1 als DVD

Titelbild: © 2021 justbridge entertainment

Zu Beginn des letzten Kapitels steht das Schicksal der Trolle und Menschen auf dem Spiel. Wird es Gunmar tatsächlich gelingen, die Welt in Dunkelheit zu tauchen? Während sich die Trolle in Arcadia verstecken, versucht AAAAARRRGGHHH!!! heimlich herauszufinden, was Gunmar im Schilde führt. Ein möglicher Rivale weckt Jims Eifersucht …

Episodenguide:

40. Nachtpatrouille (A Night Patroll)

Während sich die Trolle in Arcadia verstecken, versucht AAAAARRRGGHHH!!! heimlich herauszufinden, was Gunmar im Schilde führt. Ein möglicher Rivale weckt Jims Eifersucht. (Netflix)

41. Verbrecherjagd in Arcadia (Arcadia’s Most Wanted)

Tobi gerät nach dem Verschwinden eines Trolls und dem schärferen Vorgehen gegen Verbrecher ins Fadenkreuz. Eine uralte Stimme lässt sich nicht zum Schweigen bringen. (Netflix)

42. Schlechter Kaffee (Bad Coffee)

In der Schule braut sich ein kurioses Szenario zusammen. Die Lehrer wirken irgendwie aufgewühlter als sonst. Klaras Krankheit hat verstörende Nachwirkungen. (Netflix)

43. Date mit einer Zauberin (So I’m Dating A Sorceress)

Tobi und Danni bitten Jim und Klara um ein Doppeldate. Gunmar kehrt von seiner Reise zurück – bewaffnet mit dem Wissen, wie er die ewige Nacht herbeirufen kann. (Netflix)

44. Klaras Exorzismus (The Exorcism Of Claire Nuñez)

Während Gunmar den Schattenstab sucht, machen sich Jim und Tobi auf ins Schattenreich, um Klaras Geist zu retten und wieder mit ihrem Körper zu vereinen. (Netflix)

45. Elterliche Führung (Parental Guidance)

Barbaras Kunstbesessenheit führt zu einem Aha-Moment und sie will von Jim die Wahrheit wissen. Dictatious enthüllt Gunmars Pläne zur Wiederbelebung von Angor Rot. (Netflix)

© 2021 justbridge entertainment / Starttermin fürs Heimkino: 05. November 2021 als DVD

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit justbridge entertainment zwei Mal die Trolljäger – Geschichten aus Arcadia Staffel 3.1 als DVD.

Gewinner 01-02: 1x Trolljäger – Geschichten aus Arcadia Staffel 3.1 als DVD

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram, Facebook und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Welchen Film / welche Serie findest Du von Guillermo Del Toro am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 20. Dezember 2021. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an justbridge entertainment für die Bereitstellung der Preise.