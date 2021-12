NATvents-Gewinnspiel 3. Advent 2021 – Wir verlosen 1x Final Fantasy XIV Merchandise-Paket

Am 16. Dezember 2021 zieht auch in Final Fantasy XIV im Rahmen des Sternenlichtfestes die weihnachtliche Stimmung ein. Festliche Dekoration in allen Städten und Wohnbezirken laden dann zu einem wohlig warmen Treffen am Lager- oder Kaminfeuer ein und die Freien Gesellschaften beginnen mit ihren Weihnachtsfeiern.

Bis zum Ende des Jahres könnt ihr dann im Rahmen des Events zwei süße Begleiter und etwas Dekoration für eure Häuser und Wohnungen ergattern. Weitere Informationen dazu, wo und was ihr dafür tun müsst, um am Event teilzunehmen, findet ihr natürlich wie immer im entsprechenden Lodestone-Eintrag.

Wir wollen euch gemeinsam mit Square Enix ebenfalls eine kleine Weihnachtsfreude machen und verlosen daher ein passendes NATvents-Paket für euch.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Square Enix ein Final Fantasy XIV Fanpaket mit folgendem Inhalt:

Eure Gewinne Final Fantasy XIV: Großer Weihnachts-Plüschmogry

Final Fantasy XIV: Chocomoppel Windspiel

Final Fantasy XIV: Mogry Leder Handyhülle

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram, Facebook und/oder auf Twitter.

2.) Löst in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) oder per E-Mail (aschuerlein@nat-games.de) folgende Aufgabe:

Weihnachten mit Freunden Teilt uns mit, mit welchem der Final Fantasy XIV Charaktere ihr gerne gemeinsam Weihnachten feiern würdet. Wir freuen uns auf eure Antworten!

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 21. Dezember 2021. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an Square Enix für die Bereitstellung der Preise.