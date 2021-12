Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 50.2021

Da in den letzten zwei Dezemberwochen kaum etwas Nennenswertes erscheint, ist dies die letzte Releasevorschau des Jahres. Ein letztes Mal schauen wir 2021 also auf die Spiele, die in dieser Woche noch kurz vor Weihnachten erscheinen werden. Mit dem großen Spielekracher des Jahres braucht so kurz vor Jahresende aber niemand mehr rechnen. Für Indiefreund*innen heißt es also: Aufgepasst.

Die letzte Releasevorschau von 2021

Shovel Knight Pocket Dungeon (PC, PS4, Switch) – 14. Dezember

Ein kleines Puzzle-Spinoff mit dem Ritter mit Hornhelm und Schaufel.

Noble Fates (PC) – 14. Dezember

In dieser Simulation baut ihr euer eigenes, kleines Königreich auf, sowohl aus der Topdown-Ansicht als auch in First Person.

Firegirl (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. Dezember

In diesem 2D-Action-Platformer ist es als Feuerwehrfrau eure Aufgabe, Mensch- und Tierleben zu retten und natürlich viele Feuer zu löschen.

Aeterna Noctis (PC, PS4, PS5, Switch) – 15. Dezember

Ein actionreiches und handgezeichnetes 2D-Metroidvania mit kniffligem Schwierigkeitsgrad.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (PC, PS4, PS5) – 16. Dezember

Der neueste Ableger des Jumpscare-Festivals.

Against (PC) – 16. Dezember

Ein VR-Actiontitel, wo ihr im Takt der Musik kämpfen müsst.

Trash Sailors (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 16. Dezember

In diesem Koop-Titel müsst ihr auf einem Floß aus Müll so weit kommen wie nur möglich, während sich fiese Mutanten auf euch stürzen.

Alfred Hitchcock: Vertigo (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 16. Dezember

Ein Adventure basierend auf einem von Alfred Hitchcocks bekanntesten Filmen.

The Gunk (PC, Xbox One, XSX) – 16. Dezember

Ein Action-Adventure, bei dem ihr einen fremden Planeten erkundet und diesen vor dem Verfall bewahren möchtet.

Und das war die letzte Releasevorschau des Jahres. Welches Spiel werdet ihr in den letzten Zügen von 2021 noch spielen? Wir wünschen euch jedenfalls bei welchem Spiel auch immer viel Spaß, geruhsame Weihnachtstage und ein frohes neues Jahr. Wir sehen uns dann 2022 mit einer ganzen Ladung neuer Spiele wieder.

