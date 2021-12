Life is Strange: True Colors – Der Launch-Trailer für die Switch macht Lust auf mehr

Life is Strange: True Colors erschien erstmals am 09. September 2021 für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S und X sowie für den PC. Ab sofort ist der neueste Ableger der Life is Strange-Reihe auch für die Nintendo Switch erhältlich – zunächst allerdings nur im Nintendo eShop. Ein Release Termin für eine physische Version steht allerdings schon fest.

Die physische Version ist für Februar 2022 geplant

Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, wenn ihr auf die physische Version von Life is Strange: True Colors für die Nintendo Switch warten möchtet. Diese soll nämlich am 25. Februar 2022 erscheinen. Die Nintendo Switch-Version von True Colors wurde mit verbesserter Grafik an die Hybridkonsole angepasst und das merkt man auch dem Launch-Trailer an. Dieser sorgt nämlich direkt für eine Gänsehaut-Atmosphäre und macht definitiv Lust auf mehr!

Auf der Nintendo Switch erwarten euch die selben Inhalte wie auf den anderen Plattformen in optimierter Fassung. Dazu gehört auch der vollständige Soundtrack mit lizenzierter Musik. Was sagt ihr? Kennt ihr Life is Strange: True Colors bereits oder werdet ihr es auf der Nintendo Switch zum ersten Mal erleben?

