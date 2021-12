Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts – Trailer und brandheiße Infos zum Harry Potter Special

Die Harry Potter-Reihe hat uns in den letzten 20 Jahren immer wieder in ihren Bann gezogen. Alles begann am 22. November 2001 mit dem Kinostart von Harry Potter und der Stein der Weisen. Zum 20-jährigen Jubiläum hat sich der Harry Potter Cast etwas ganz besonderes einfallen lassen und liefert uns mit ihrer ganz persönlichen Rückkehr nach Hogwarts tiefe Einblicke in die Dreharbeiten zum ersten Teil.

Return to Hogwarts im Januar 2022 auf Sky und Sky Ticket

Doch was ist Return to Hogwarts eigentlich genau? Alle, die sich vielleicht auf eine Mini-Serie oder sogar einen neuen Film gefreut haben, werden wohl leider ein wenig enttäuscht sein. In Return to Hogwarts kehren unter anderem Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint zurück an das Set des ersten Teils und berichten in ausführlichen Interviews über ihre Drehtage von vor 20 Jahren. Harry Potter-Fans erwartet also eine exklusive Making-Of-Geschichte zum 20-jährigen Jubiläum des ersten Teils.

Neben den drei Hauptdarstellern werden unter anderem noch Matthew Lewis (Neville Longbottom) und Mark Williams (Arthur Weasley) zu sehen sein. Anschauen könnt ihr euch die Rückkehr nach Hogwarts im Januar auf Sky und Sky Ticket. Dafür müsst ihr einen kostenpflichtigen Account besitzen. Ihr könnt euch Sky Ticket auch nur für einen Monat zulegen. Der genaue Ausstrahlungszeitpunkt wird noch bekannt gegeben.

Neben Return to Hogwarts erwartet die Fans mit „Tournament of Houses“ ein weiteres Harry Potter-Special. Dort treten Fans des Potter-Universums in Quizduellen gegeneinander an, um den legendären Hauspokal zu gewinnen.

