Destiny 2 – Kommt jetzt ein Halo Crossover?

Am kommenden Mittwoch ist es soweit und Microsoft veröffentlicht die Kampagne zum Shooter Halo Infinite für die Konsolen der Xbox-Familie sowie den PC. Gleichzeitig zum Release des ikonischen Sci-Fi-Titels feiert Bungie, der ursprünglich Entwickler hinter der Halo-Reihe, sein 30-jähriges Bestehen. Das runde Jubiläum zelebriert das US-amerikanische Studio am 7. Dezember nun im Live-Service-Titel Destiny 2 mit einem separaten DLC, der vor allem einige kosmetische Inhalte für Fans bereit halten wird. Mit dem Launch der offiziellen Produktseite auf Steam ist mitunter nun ein Artwork aufgetaucht, das auf ein Crossover mit Microsofts Kultmarke hindeuten könnte.

Destiny 2 bald mit einigen ikonischen Halo-Waffen?

So glauben Fans derzeit auf einem der veröffentlichten Bilder populäre Waffen aus dem Halo-Universum entdeckt zu haben. Betrachtet man das unten stehende Artwork einmal genauer so soll der Hüter links im Bild mit der bekannten Batttle Rifle ausgestattet sein. Geht man nun die Reihe weiter scheinen der dritte als auch sechste Kämpfer von links aus mit lilafarbenen Waffen aufzuwerten, die stark an den Needler aus der Kultreihe erinnern. Unlängst griff auch Verge-Redakteur Tom Warren das Gerücht der Fangemeinde via Twitter auf und spekulieren ebenfalls um ein mögliches Crossover.

Destiny 2 players think a Halo crossover event is happening next week. Is that a battle rifle on the far left? A covenant gun on the right? hmm 🧐 https://t.co/U7zpZ1nlPb pic.twitter.com/WqsVOo8xhu — Tom Warren (@tomwarren) December 2, 2021

Ganz so abwegig scheint die Kooperation beider Marken allerdings nicht, zumal hinter Bungie der Schöpfer des populären Halo-Franchise steht. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Microsoft übergab man dann den Staffelstab an 343 Industries, die seither federführend die Entwicklung der IP forantreiben. Wenn man die Inhalte des DLC’s anlässlich des 30. Jubiläums genauer betrachtet bleibt eine Integration von Waffen aus dem Halo-Universum auch nicht vollkommen unmöglich. So wurden bereits weitere Ausrüstung aus anderen vergangenen Bungie-Titeln offiziell für den kommenden Zusatzinhalt bestätigt. Mit dabei unter anderem auch ein Schwert aus Myth sowie ein einzigartiges Rüstungs-Set aus Marathon.

Ob die populären Waffen aus Halo nun auch ihren Weg in Destiny 2 finden werden, wurde von Bungie bisweilen noch nicht offiziell bestätigt.

