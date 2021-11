Battlefield 2042 – Fast doppelt so erfolgreich wie der Vorgänger

Battlefield 2042 musste in den vergangenen Tagen und Wochen reichlich Kritik einstecken, was jedoch nicht den Erfolg minderte. Wenn man sich die User-Wertungen auf Metacritic durchliest, müsste man eher von einem schwachen Launch ausgehen. In einem Update meldete sich Entwicklerstudio DICE und verkündete überraschende Zahlen zu dem kontroversen Shooter.

Battlefield 2042 ist trotz massiver Kritik sehr erfolgreich

Die Kritikpunkte sind vielfältig. Es fängt an mit einer unterdurchschnittlichen Performance und geht weiter mit instabilen Servern. Auch handwerkliche Fehler beanstandet die Community. So fallen für viele Spieler*innen die Maps zu groß aus, unzureichendes Spotting und Bugs trüben den Spielspaß. Auf Steam strafen die Spieler*innen das Spiel dementsprechend ab. Auch auf Metacritic hat die Spielerschaft kaum ein lobendes Wort übrig. Trotz all der Kritik überraschen die Spielerzahlen des neuen Ablegers. Entwicklerstudio DICE bestätigte, dass fast doppelt so viele Spiele in dem neuesten Teil aktiv seien, wie in Battlefield 5. Grund dafür könnte die hohe Erwartungshaltung sein, die in den Monaten vor Release erzeugt wurde.

DICE versprach weitreichende Updates, um das Spiel wieder in die richtige Spur zu lenken. Bisher gab es zwei Patches, die insbesondere Bugs beseitigt haben und einige Balancing-Probleme beseitigt haben. Ein drittes Update soll noch dieses Anfang Dezember erscheinen und weitere Probleme lösen. DICE bekräftigt, dass man auf das Feedback der Community höre und noch viele Dinge anpassen und verbessern möchte.

Quelle: DICE