Pragmata – Releasezeitraum weiter verschoben

Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal von Capcoms Pragmata gehört, das mit einem kuriosen Trailer gezeigt wurde. Schon zu diesem Zeitpunkt lag der angekündigte Release noch in weiter Ferne und jetzt wird es sogar noch länger dauern.

Es ist schon ein Jahr her, dass wir von Capcoms schrägem Science Fiction Game gehört haben. Bei dem Trailer den wir zu sehen bekommen haben, dachten viele zuerst an ein neues Kojima Spiel. Doch nachdem wir das Ende des Trailers erreicht hatten, sahen wir Capcom als Macher und ein ReleaseZeitraum von 2022.

Damit lag der Release noch in weiter Ferne und was wirklich hinter dem Titel steckt in Sachen Gameplay ist ebenso ein Rätsel. Und ein Rätsel wird es auch noch länger bleiben, denn das Zeitfenster wurde jetzt schon vorab auf 2023 verschoben.

Zusammen mit der Ankündigung kommt auch ein weiteres kleines Video mit einer Entschuldigung.

An update on #PRAGMATA:

Our team is hard at work on the project, but to ensure this will be an unforgettable adventure, we’ve decided to shift the release window to 2023. In the meantime, we have a brand new artwork to share with you. Thank you for your patience.🌑 pic.twitter.com/3ZTOkIWEYD

— PRAGMATA (@PRAGMATAgame) November 18, 2021