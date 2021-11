Summer of Soul – Dokumentarfilm Meisterwerk räumt ab

Manche Geschichten und Filme brauchen lange bis sie endlich erzählt werden. Sehr lange wartete die Geschichte von “Summer of Soul”, die vom Harlem Culture Festival von 1969 handelt. Damals versuchte bereits der Filmemacher Hal Tuchin, dass Material unter die Leute zu bringen. Gelingen konnte das erst jetzt 2021 und das äußerst erfolgreich.

6 Preise in 6 Kategorien für “Summer of Soul”

Bei den Critics Choice Awards konnte “Summer of Soul” mächtig abräumen. In allen sechs Kategorien, in denen der Dokumentarfilm nominiert wurde, konnte er gewinnen. Unter anderem den Preis für den besten Dokumentarfilm und für den besten eigenen ersten Dokumentarfilm. Eine Besonderheit sollte nämlich erwähnt werden. Regie führte Questlove, einigen wahrscheinlich bekannt als Schlagzeiger der Hip-Hop-Band “The Roots. Diese Produktion war seine erste, in der er selbst die Rolle des Regisseurs übernahm. Zusätzlich dazu teilt sich Questlove mit Elizabeth Chai Vasarhelyi and Jimmy Chin den Preis für die allgemein beste Regiearbeit. Denn sie verfilmten die Bergungsmission einer Fußballmannschaft aus der Tham Luang Höhle. Außerdem erlangte Questloves Produktion Preise in den Kategorien bester Schnitt und beste musikalische Dokumentation.

Eine alte Geschichte die endlich erzählt werden kann

Der volle Name der Dokumentation lautet “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised). Dieser Titel steht nicht ohne Grund. Wie schon erwähnt versuchte Hal Tuchin seine 40 Stunden Aufnahmen vom Festival an verschiedene Kinoverleihe und Fernsehanstalten zu vermitteln. Leider ohne Erfolg. Dann 2017 verstarb der Filmemacher und die Aufnahmen des “Black Woodstock” gingen in seinen Nachlass über. Questlove schuf aus diesen Aufnahmen und Interviews mit anderen ehemaligen Teilnehmern und Besuchern des Festivals diesen Film. Die Doku zeigt das Harlem Culture Festival von 1969, eine bedeutende Zeit für die damalige Bürgerrechtsbewegung. Somit schafft der Film einen Eindruck aus einer legendären schweren Zeit für die damalige People of Color Bevölkerung der USA. Das diese Themen heutzutage noch bestand haben, wundert niemanden. Wie sagt man noch? Zahlen lügen nicht. Auf Rotten Tomatoes und Metacritic sind nur Topbewertungen zu lesen.

Quelle: Variety

Titelbild: © Vulcan Productions