Assassin’s Creed – Wer schnell ist, bekommt diese Triologie geschenkt

Gratisspiele sind schon was feines! Aktuell haben Spielerinnen und Spieler die Chance, sich eine Assassin’s Creed-Triologie für umsonst zu sichern. Mit diesem Geschenk möchte Publisher Ubisoft seinen 35. Geburtstag mit euch feiern. Doch allzu lange solltet ihr nicht mehr warten, denn die Spielereihe gibt es nur für einen begrenzten Zeitraum kostenlos.

Ja ihr habt richtig gelesen! Im Zeitraum vom 09. bis zum 12. November 2021 könnt ihr euch die Triologie Assasin’s Creed Chronicles kostenlos sichern. Dazu müsst ihr euch die drei Spiele Assassin’s Creed Chronicles: China, Assassin’s Creed Chronicles: India und Assassin’s Creed Chronicles: Russia bis zum 12. November 2021 um 11 Uhr sichern, wenn ihr sie haben möchtet.

Besucht dazu folgende Website und meldet euch mit einem Ubisoft Connect Account an. Dann erhaltet ihr die Chance, die 2,5D-Sidescrolling-Plattformer im Assasin’s Creed-Universum kostenlos zu spielen. Viel Spaß!

Ubisoft's 35 birthday celebration continues with Assassin's Creed Chronicles, three adventures that span across India, China, and Russia! 🌍 The trilogy will be available for free from November 9 – 12.

Get them all here 👇

— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 9, 2021