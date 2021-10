Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Nintendo Switch Konsole inkl. Gefragt Gejagt plus 10x das Spiel

Titelbild: © 2021 bitComposer Interactive / Releasetermin: 29. Oktober 2021 (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch)



Jäger oder Gejagter – Wer wird letztendlich als Sieger aus dem Studio gehen? Du hast es in der Hand! Erlebe die Show hautnah. Endlich kannst Du als Kandidat gegen einen der Jäger antreten oder selber die Rolle des Jägers einnehmen und den Kandidaten zeigen, dass Du das Zeug zum echten Jäger hast. Spiele mit bis zu drei Freunden und entscheidet euch vollkommen frei, wie ihr Euch aufteilen wollt. Ihr alle Vier wollt wie in der echten Show einmal gegen den Jäger antreten und es Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby oder Klaus Otto Nagorsnik zeigen? Kein Problem! Du willst deinen Freunden beweisen, dass Du der wahre Jäger bist? Dann nimm dessen Platz ein und spiele gegen sie. Hierfür haben wir extra eine spezielle Jägerin und einen speziellen Jäger vorbereitet, den Du übernehmen kannst um die Kandidaten so richtig ins Schwitzen zu bringen. DIE JAGT BEGINN!

© 2021 bitComposer Interactive / Releasetermin: 29. Oktober 2021 (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit bitComposer Interactive elf Spiele plus eine Nintendo Switch Konsole.

Gewinner 01: 1x Nintendo Switch Konsole plus das Spiel Gefragt Gejagt für die Switch

Gewinner 02-10: je 1x Gefragt Gejagt für PC oder Nintendo Switch





Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram, Facebook und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Welche TV-Show möchtest Du gerne nochmal als Videospiel-Umsetzung spielen?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 03. November 2021. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an bitComposer Interactive für die Bereitstellung der Preise.