Dune – Fortsetzung angekündigt

Denis Villeneuves Dune ist und bleibt in aller Munde. Vor nichtmal einer Woche lief der Film in den wichtigen Märkten China und USA an, in den USA sogar gleichzeitig auf HBO Max. Dennoch hat sich die Produktionsfirma Legendary nicht lumpen lassen und bereits die erhoffte Fortsetzung bestätigt.

Damit dürfte sich nicht nur für die Fans, sondern vor allem für Regisseur Denis Villeneuve ein Traum erfüllen. Schließlich erzählt Dune: Part One, wie der Film mit vollem Namen heißt, nur die erste Hälfte des gleichnamigen Buchs von Frank Herbert von 1965. Bisher war eine Fortsetzung aber nicht sicher, muss der erste Film doch eine ganze Menge Geld einspielen um ein finanzieller Erfolg zu sein. Zusätzlich zu einem Budget von 165 Millionen Dollar müssen auch die Kosten fürs Marketing wieder eingenommen werden. Um den sogenannten “Break Even” Punkt zu erreichen, ab dem die Kosten wieder ausgeglichen sind, muss ein Film normalerweise ungefähr das Doppelte des Budgets einspielen. Nach mehreren Wochen in unter anderem den deutschen Kinos, und erst ein paar Tagen in den wichtigsten Märkten der USA und Chinas steht Dune aber schon bei über 223 Millionen Dollar. Das war anscheinend genug um Produktionsfirma Legendary zu überzeugen. Diese bestätigte nämlich auf Twitter, dass Dune: Part Two kommen wird. Auch ein Starttermin ist schon bekannt. Der Film soll in den USA am 20. Oktober 2023 in die Kinos kommen.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021