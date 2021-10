Pokémon GO – Events im November

Die Übersicht mit den ersten Details der Events im November sind jetzt bekannt. Damit ihr nichts verpasst, haben wir hier für euch eine Übersicht über das was euch in diesem herbstlichen Monat erwartet. Bleibt gespannt.

Pokémon GO – Feldforschungsdurchbruch, Raidbosse und Boxen

Vom 1. November 22 Uhr bis zum 1. Dezember 22 Uhr erhaltet ihr im Rahmen eines Feldforschungsdurchbruchs Skallyk, das Windelküken-Pokémon.

Nachdem Darkrai sich am 5. November 10 Uhr zurückzieht, erscheinen Kobalium, Terrakium und Viridium in legendären Raids. Ihr könnt sie dieses Mal mit der besonderen Lade-Attacke Sanctoklinge vom Typ Kampf erhalten. Diese verschwinden am 16. November 10 Uhr und werden von Cresselia abgelöst, welche bis zum 1. Dezember 10 Uhr in Raids der Stufe 5 erscheint.

Mega-Absol bleibt noch bis zum 5. November 10 Uhr in Raids, danach könnt ihr Mega-Voltenso in Mega-Raids herausfordern. Ab dem 16. November 10 Uhr taucht dann Mega-Schlapor statt Mega-Voltenso bis zum 1. Dezember 10 Uhr in Mega-Raids auf. Auch im November wird es jeden Montag eine Box für eine PokéMünze geben, die einen Fern-Raid-Pass, sowie weitere nützliche Items enthält.

Rampenlichtstunden und Events

Am 2. November steht Tuska mit doppelten Fang-Bonbons im Rampenlicht. Die Woche darauf, am 9. November, steht Lampi mit doppelten Verschick-Bonbons im Rampenlicht. Dienstag, den 16. November steht Chelast mit doppeltem Fang-Sternenstaub im Rampenlicht. Am 23. November steht Panflam mit doppelten Fang-EP im Rampenlicht. Zu guter Letzt steht Plinfa am 30. November mit doppelten Fang-Bonbons im Rampenlicht.

Vom 5. bis 14. November wird das Licht, das die Dunkelheit überkommt, mit dem Lichtfest zelebriert. Am 1. und 2. November könnt ihr die Toten während des Events zum Tag der Toten ehren. Dieses Event findet diesmal weltweit statt. Zur Veröffentlichung der neuen Pokémon-Spiele “Pokémon – Strahlender Diamand” und Pokémon – Leuchtende Perle” wird es auch in Pokémon GO vom 16. bis 21. November ein Event geben. Vom 26. bis 29. November wird ein spektakuläres Event als Finale der Jahreszeit des Schabernacks stattfinden. Spieler, die bis dahin “Missverstandener Schabernack” abgeschlossen haben, werden eine weitere Spezialforschung erhalten in der ihr noch mehr über Hoopa erfahren könnt.

Gotta Catch ‘Em All!



Angebot Pokéball Plus Jeder Pokéball Plus enthält das mystische Pokémon Mew.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Pokemongolive

Titelbild: © Niantic