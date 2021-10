New World – In 15 Minuten auf Maxlevel

Kochkunst gehört in New World zu den Berufen, die ihr relativ schnell und einfach auf die Maximalstufe 200 bringen könnt. Wie ihr in kürzester Zeit genau das erreichen könnt, findet ihr unten.

New World – Kochkunst auf Maxlevel

Der reddit-Nutzer Lunitar beschreibt in einem Post sehr genau, was ihr tun müsst, um Kochen in New World so schnell wie möglich auf Maximallevel zu bringen. Es kostet euch je nach Server ungefähr 3.000 Gold, wenn ihr alle benötigten Ressourcen kauft und am Stück eure Kochkünste verbessern wollt.

Um eure Kochkunst innerhalb von 15 Minuten voll auszubauen, geht ihr folgendermaßen vor:

Kauft im Handelsposten folgende unverarbeitete Nahrungsmittel: 3.552 Einheiten der günstigsten Nahrungsmittel, die ihr finden könnt (Rang egal) zum Preis von 0,3 Gold pro Stück 276 Einheiten der günstigsten Tier-3-Nahrungsmittel (beispielsweise Beeren) zum Preis von 0,3 Gold pro Stück 395 Einheiten der günstigsten Tier-4-Nahrungsmittel (beispielsweise Brokkoli oder Weizen) zum Preis von 2 Gold pro Stück 509 Einheiten der günstigsten Tier-5-Nahrungsmittel (beispielsweise Kokosnuss oder Reis) zum Preis von 1 Gold pro Stück 509 Einheiten Honig für 0,5 Gold pro Stück

Beachtet beim Kauf der Nahrungsmittel, dass die Preise von Handelsposten zu Handelsposten variieren können. Reist also zwischen den einzelnen Siedlungen umher, um dort einzukaufen, wo es am günstigsten ist. Ihr könnt dazu auch im Menü des jeweiligen Handelspostens die Preise der anderen Städte checken, bevor ihr dorthin lauft. Legt die gekauften Nahrungsmittel in eure Quickslots, damit sie kein Gewicht in eurem Inventar belegen.

Stellt jetzt folgende Mahlzeiten her, um eure Kochkunst auf die Maximalstufe 200 zu leveln: bis zum Erreichen von Stufe 50: 144 Einheiten Reiseproviant bis zum Erreichen von Stufe 100: 276 Einheiten Kleine Mahlzeit bis zum Erreichen von Stufe 150: 395 Einheiten Magenfüllende Mahlzeit bis zum Erreichen von Stufe 200: 509 Einheiten Üppige Mahlzeit



Je nachdem, auf welchem Server ihr unterwegs seid, kann der Preis für die einzelnen Zutaten selbstverständlich variieren und ihr müsst vielleicht mit höheren Kosten als 3.000 Gold rechnen. Die Dauer für das Leveln sollte allerdings etwa gleich bleiben. Wollt ihr Gold sparen, könnt ihr selbstverständlich auch einen Teil der benötigten Zutaten selbst farmen.

Gar nicht so schwer, oder?

Quelle: reddid

Titelbild: © Amazon Games