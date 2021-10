Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Erscheinungsdatum vorerst verschoben

Keine guten Neuigkeiten: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp wird 2021 nicht unterm Weihnachtsbaum liegen. Die Neuauflage des Strategieklassikers wurde vorerst auf ein noch unbekanntes Datum verschoben. Ärgert ihr euch über die Planänderung oder gönnt ihr Advance Wars ein wenig mehr Entwicklungszeit?

Wie Nintendo of America am 22. Oktober 2021 auf ihrem Twitter-Kanal bekannt gab, soll Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp nicht wie geplant am 03. Dezember 2021 erscheinen. Laut Entwicklerangaben fehle dem Spiel noch ein wenig Feinschliff, weshalb die Entwicklung noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen würde.

Zwar ist bis jetzt kein neues Erscheinungsdatum bekannt, allerdings verkündete Nintendo, dass die Neuauflage des Strategieklassikers im Frühjahr 2022 erscheinen soll. Da dürfen sich die Spielerinnen und Spieler zwischen Advance Wars und Spielen, wie Kirby und das vergessene Land entscheiden. Nintendo-Spiele unter dem Weihnachtsbaum dürfte es mit dem Release von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle trotzdem geben.

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You'll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.twitter.com/dSi8VSsxTH

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021