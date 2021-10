Diablo 2: Resurrected – Blizzard steht erneut heftig in der Kritik

Am 23. September 2021 erschien das von vielen erwartete Remaster Diablo 2: Resurrected für den PC und Konsole. Nach den schweren Sexismus-Vorwürfen gegen den Spielehersteller Blizzard, hatte der Entwickler wohl die Hoffnung, dass sich mit einem gelungenen Remaster des Meisterwerks Diablo 2, die Gemüter ein wenig beruhigen würden. Doch nun steht der Spieleentwickler erneut in der Kritik.

Bei Spielern von Diablo 2: Resurrected läuft es aktuell alles andere als rund. Seit einem Update vom 6. Oktober 2021 haben Spielerinnen und Spieler immer häufiger mit Serverproblemen und Spielabstürzen zu kämpfen. Die Folge: Spielfortschritt ging verloren, Charaktere wurden zum Teil gelöscht und das Online-Spielen war kaum möglich. Der deutsche Twitter-Account von Blizzard ist seither eine Abwechslung von Versprechen, die gemeldeten Probleme schnellstmöglich zu lösen und von Entschuldigungen für die auftretenden Fehler. Einige Spieler*innen gehen derweil sogar soweit, dass sie ihr Geld zurückverlangen.

Can we as a player base get #RefundD2R trending? Because this is outrageous and I think we can all agree. We need more than a copy paste response after days of the same issue

— Ryan Llewellyn (@Thiis_Guyy) October 13, 2021