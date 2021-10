Pokémon GO – Das erwartet euch zu Halloween

Halloween lehrt euch wieder das Gruseln mit vielen tollen Pokémon und besonderen Boni für eine besondere Jahreszeit. Von Freitag, den 15. Oktober 2021 um 10 Uhr bis Sonntag, den 31. Oktober 2021 um 20 Uhr (Ortszeit) findet das Event statt.

Pokémon GO – Schaurig schöne Gruselzeit

Die Spezialforschung zur Jahreszeit des Schabernacks, bei der sich alles um das Mysteriöse Hoopa dreht, geht endlich weiter! Wenn ihr die Spezialforschung für diese Jahrzeit abschließt, schaltet ihr ein besonderes Event am Ende der Jahreszeit frei, das möglicherweise auch mit Hoopa in Verbindung steht. Mit jedem Teil des Pokémon GO Halloween-Schabernacks wird ein neuer Abschnitt der Spezialforschung für diese Jahreszeit freigeschaltet. Da auch weiterhin Psycho-, Geist- und Unlicht-Pokémon in der Wildnis erscheinen – darunter auch einige, die erst jetzt in Pokémon GO entdeckt wurden –, bietet sich euch die perfekte Gelegenheit, mehr über das Schabernack-Pokémon herauszufinden.

“Was verbirgt sich hinter der Maske?”, die Spezialforschung, wird verfügbar sein. Plötzlich erscheinen überall Geist-Pokémon und Prof. Willow hat euch beauftragt, mehr über sie in Erfahrung zu bringen. Bemerkenswerterweise erscheinen auch wilde Makabaja, deshalb möchte er mehr über Geist-Pokémon herausfinden, die Masken tragen. Was wir wohl über diese Pokémon lernen werden – und vielleicht auch über uns selbst? Auch eine befristete Forschung wird verfügbar sein, deren Aufgaben sich vor allem um den Halloween-Cup in der GO-Kampfliga drehen.

Event-Boni:

• Doppelte Verschick-Bonbons

• Doppelte Fang-Bonbons

• Doppelte Schlüpf-Bonbons

• Garantierte XL-Bonbons durch Spazierengehen mit dem Kumpel

Ein Remix der legendären Lavandia-Musik wird während des Events jede Nacht gespielt. Schaltet den Ton ein und genießt die Gruselstimmung!



Das waren jedoch noch nicht alle kostümierten Pokémon, denen ihr begegnen könnt!