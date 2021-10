Super Smash Bros. Ultimate – Fan erstellt hervorragendes Einladungsvideo für Waluigi

Gerechtigkeit für Waluigi: Passend zur anstehenden Super Smash Bros. Ultimate Präsentation, in welcher der endgültig letzte DLC-Charakter vorgestellt wird, wollten wir euch etwas ganz besonderes vorstellen. Denn wenn es einen Charakter gibt, der es wohl am meisten verdient hat, in die Kämpferriege aufgenommen zu werden, ist es Waluigi. Der Meinung ist auch ein Youtuber mit Animationstalent und er hat dem Rosenkavalier einen eigenen Erscheinungstrailer gezaubert.

Der Waluigi-Trailer kommt von King Bob Gaming

Der Youtuber King Bob Gaming hat mit einem Video im September 2021 viele Super Smash Bros.-Fans mitten ins Herz getroffen. In dem knapp 3-minütigen Trailer werden wir Zeuge davon, welches Unrecht Waluigi bisher widerfahren ist. Jahrelang musste er zusehen, wie alle um ihn herum zum größten Prügel-Spaß der Videospielgeschichte eingeladen wurden, bis auf ihn.

Stattdessen wurde er lediglich mit dem Platz als ungeliebte Helfertrophäe bedient. So blieb Warios bestem Kumpel irgendwann nichts anderes mehr übrig, als sich selbst einzuladen, aber seht am besten selbst. Ob er es tatsächlich ins Spiel schafft, erfahren wir in der Super Smash Bros. Präsentation am 5. Oktober 2021 um 16 Uhr deutscher Zeit auf Nintendos YouTube-Kanal. Da wird der Chefentwickler Masahiro Sakurai in einer rund 40-minütigen Präsentation den letzten Kämpfer vorstellen.

