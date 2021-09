Playstation Studios – Ein weiteres Studio schließt sich an

In den vergangenen Monaten hat Sony seine Playstation Studios um einige Entwickler erweitert. Und trotz aller Ankündigungen haben die meisten auf eine Ankündigung gewartet, die durch einen Fehler bekannt wurde. Dieser Tag ist heute gekommen.

Playstation Studios wächst um ein namhaftes Studio

Seit Monaten hat Sony gezielt in einige Studios investiert und seine First Party gestärkt. Nixxes Software arbeitet künftig an PC Ports und Firesprite arbeitet offenbar an einigen Klassikern. Zudem hat sich im Juni Sony auch das Talent von Housemarque gesichert.

Mit Returnal hatte das Studio einen großen Erfolg gefeiert und so kam die Übernahme nicht sehr überraschend. Eine Überraschung war jedoch die Veröffentlichung einer Promografik die Bluepoint Games als neues Mitglied nannte.

Ohne die Grafik weiter zu kommentieren wurde sie schnell wieder entfernt und durch die Housemarque Grafik ersetzt. Und seitdem gab es immer wieder Spekulationen, ob und wann wir etwas über Bluepoint hören würden.

In einem kurzen Video hat jetzt Playstation Chef Hermen Hulst Bluepoint Games offiziell als Neuzugang zur First Party verkündet. Damit schließen sich die Meister der Remakes einer Reihe großer Namen an. In Anbetracht der Tatsache, dass Sony die Studios entsprechend ihrer Expertise einsetzt, sollten wir wohl mit ein paar neuen Remakes rechnen.

Introducing the next member of the PlayStation Studios family… pic.twitter.com/mRDLD5KwDM — PlayStation (@PlayStation) September 30, 2021

