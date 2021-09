Podcast: Nintendo haut ordentlich raus & THQ Nordic kündigt ordentlich an | Folge 53

Eine neue Woche, eine neue Ausgabe „Bis zur Glotze“. Zum allmählichen Jahresausklang bescherten uns THQ und Nintendo zwei digitale Events, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Darunter befanden sich nämlich einige Nennenswerte Neuankündigungen, wie etwa das erste 3D-Kirby, welches thematisch sogar an The Last of Us erinnert. Etwas zwiegespaltener wird die Debatte aber beim Thema Nintendo Online. Die Japaner kündigten ein Erweiterungspaket für den Online-Service an, der u.a. auch N64-Klassiker umfasst.

Unstrittig dagegen ist unsere Meinung zum Ankündigungstrailer zu Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake. Abseits der Streaming-Events haben wir auch zahlreiche Eindrücke zu aktuellen Filmen oder Spielen für euch. Wie uns beispielsweise Kena: Bridge of Spirits, das neue Life is Strange oder der neue Kino-Blockbuster Dune gefallen haben, erfahrt ihr in dieser Ausgabe.

Podcast mit allen Informationen zur Nintendo Direct September 2021 & THQ Nordic 10th Anniversary Showcase | Folge 53

Moderation: Tobias Liesenhoff

Redaktion der Sendung: Maarten Cherek, Kevin Kreisel, Christian Koitka

