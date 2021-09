Pokémon GO – Pokémon Zarude feiert sein Debüt

Der neueste Pokémon-Film, Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels, erscheint am Freitag, den 8. Oktober 2021 weltweit auf Netflix! Zur Feier der Veröffentlichung des Films wird Zarude, das Finsteraffen-Pokémon, sein Debüt in Pokémon GO geben! Du kannst ihm begegnen, indem du eine zeitlich begrenzte Spezialforschung abschließt. Freue dich außerdem auf zahlreiche andere vom Film inspirierte Inhalte im Spiel, einschließlich der Rückkehr von Jessie und James zu Pokémon GO. Seid gespannt, was euch erwartet.

Pokémon Go: Zarude´s Debüt in Kombination zum Film

Ein zeitlich begrenztes Spezialforschungs-Abenteuer wird verfügbar sein! Von Freitag, 1. Oktober 2021 um 10:00 Uhr bis Sonntag, 10. Oktober 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit könnt ihr diese bestreiten. Schließe diese Forschungsreihe ab, um Zarude zu begegnen und Professor Willow dabei zu helfen, mehr über das Finsteraffen-Pokémon herauszufinden. Das Mysteriöse Pokémon vom Typ Unlicht und Pflanze wird zum ersten Mal in Pokémon GO erscheinen. Bitte beachte, dass du diese Spezialforschung nur während des Events erhalten kannst. Sobald du sie jedoch angefangen hast, kannst du sie jederzeit abschließen.

Triff auf Pokémon, die in Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels erscheinen! Hoothoot, Wadribie, Rotomurf, Waumboll, Lithomith und mehr werden häufiger im Freien auftauchen. Mit ein bisschen Glück begegnest du vielleicht sogar einem Larvitar!

Forscher Pikachu kehren wieder zu Pokémon GO zurück und erscheinen im Freien. Mit etwas Glück triffst du vielleicht sogar auf ein Schillerndes Forscher Pikachu!

Pokémon aus dem Film werden während des Events auch in Raids zu finden sein:

• Forscher Pikachu, Larvitar, Kiesling, Tarnpignon und Geronimatz erscheinen in Stufe-1-Raids. Wenn du Glück hast, triffst du vielleicht sogar auf ein Schillerndes Geronimatz!

• Schlurp, Chaneira, Pinsir, Kappalores und Libelldra tauchen in Stufe-3-Raids auf.

Jessie und James setzen ihre Streiche vom Event im letzten Jahr fort. Halte Ausschau nach ihnen in deinen Schnappschüssen und im Mauzi-Ballon. Jessie und James erscheinen in ihrem Mauzi-Ballon bis Freitag, den 15. Oktober 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit. Erhalte Event-Feldforschungsaufgaben von PokéStops, die zu Begegnungen mit Ohrdoch, Geronimatz und weiteren Pokémon führen. Mit etwas Glück begegnest du einem Schillernden Geronimatz! Neue kostenlose Avatar-Artikel, wie der Abenteuerhut und die Wailmer-Wasserflasche, sind im Style-Shop erhältlich.

