Nintendo Switch Online – Endlich Ocarina of Time, Super Mario 64 uvm. auf der Switch zocken

Es gab in letzter Zeit viele Gerüchte und Vermutungen, was für Spiele dem Nintendo Switch Online Service hinzugefügt werden würden. Nun ist die Antwort angekommen: Es sind N64-Spiele. Aber nicht nur, denn ganz überraschend kommen auch SEGA Genesis-Titel in die Bibliothek. Doch das Ganze ist nicht einfach so verfügbar.

Das Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket

Zu eurem regulären Online-Service kann man sich nun ein kostenpflichtiges Erweiterungspaket dazu buchen. Wie teuer dieses Paket wird, ist noch nicht bekannt. Wenn man bedenkt, wie günstig Nintendos Onlineservice derzeit aktuell ist, dürften die zusätzlichen Inhalte nicht allzu hohe Kosten draufpacken.

Mit dem Erweiterungspaket erhaltet ihr Zugang zu einer Sammlung von N64- und SEGA Genesis-Spielen. Mit an Bord sind zu Beginn neun Nintendo 64-Spiele, darunter Klassiker wie Super Mario 64, Ocarina of Time, Mario Kart 64 und Star Fox. Auf der Genesis-Seite haben wir 14 Titel wie z.B. Ristar, Sonic the Hedgehog 2 und Ecco the Dolphin. Mit der Zeit kommen weitere Spiele dazu. So werden Majora’s Mask, Paper Mario und Banjo-Kazooie auch im Service verfügbar sein.

Für Mitglieder des Erweiterungspakets hat Nintendo ein weiteres Angebot. Ihr könnt euch einen kabellosen N64- und Genesis-Controller kaufen. Diese werden jeweils 49,99 € kosten und sind wie gesagt nur für Mitglieder des Online Services erhältlich. Weitere Infos zum erweiterten Service wie Release und Preis sollen bald folgen.

Quelle: Nintendo

Titelbild: © Nintendo