Angeschaut: Marvel’s Avengers – War for Wakanda (Preview Event)

Wakanda Forever! Es dauert nicht mehr lange, bis Fans wieder in die atmosphärische Welt von Wakanda eintauchen können. Doch dieses Mal nicht nur als Zuschauer des neuesten MCU-Streifens, sondern als niemand geringeren als den Black Panther König T’Challa. In der bislang umfangreichsten Erweiterung für Marvel’s Avengers: War for Wakanda schlüpft ihr in die Rolle des Oberhaupts der Wakandaner. Und nicht vergessen: Wakanda ist die Heimat des wohl wertvollsten Metall der Erde – Vibranium!

Wir haben uns für euch im Rahmen eines Preview Events angeschaut, was die neueste Erweiterung des Action-Rollenspiels mit sich bringt. Denn neben seiner Majestät T’Challa erwarten euch im neuen DLC auch skrupellose Widersacher und eine aufregende Reise durch den Dschungel von Wakanda.

Beschützt in War for Wakanda als Blank Panther euer Königreich

Ab dem 17. August 2021 können Spielerinnen und Spieler in die Rolle des mächtigen Kämpfers T’Challa schlüpfen. Mit der Unterstützung seiner Schwester Prinzessin Shuri und den Dora Milaje angeführt von Okoye, stellt sich der Black Panther in der Erweiterung War for Wakanda seinen Widersachern. Die haben es nämlich auf das wertvolle Metall Vibranium abgesehen und schrecken vor nichts zurück, um es in die Finger zu bekommen.

Im DLC bekommt ihr es neben zahlreichen neuen Gegnern, wie Dschungelspinnen oder Elitesoldaten, mit den beiden Hauptbösewichten Ulysses Klaue und Crossbones zu tun. Während es König T’Challa und Klaue bereits in der Blank Panther-Verfilmung aufeinander trafen, dürften die meisten Fans des MCU’s Crossbones eher unter dem Namen Brock Rumlow kennen. Dieser widersetze sich unter anderem Captain America in The Return of the First Avenger.

Neben dem Dschungel von Wakanda erforscht ihr den Königspalast, von dem aus ihr einen Blick auf Birnin Zana werfen könnt. Birnin Zana ist besser bekannt als „Die Goldene Stadt“. Im Königspalast findet ihr zudem noch Shuris Labor, Zawavaris Gemächer und den Wakandanischen Schlachtraum.

Ein ausgewogener Skilltree steht euch zur Verfügung

Aus den Filmen ist der Black Panther bereits als Allround-Kämpfer mit zahlreichen Fähigkeiten bekannt. Und genau das spiegelt sich auch im Skilltree des Königs wieder. Sowohl im Nahkampf, als auch aus der Distanz verfügt der Black Panther über eine Reihe von Kampftechniken, um den Gegnern den Gar auszumachen.

Neben mächtigen Schlägen und Tritten, kann man sich auch direkt auf die Gegner stürzen und sie mit den Krallen aus Vibranium attackieren. Zudem stehen einem Speere und Wurfmesser für Angriffe aus der Distanz zur Verfügung. Und wenn die Situation mal extrem brenzlig werden sollte, lässt sich als ultimative Fähigkeit der Geist des Black Panthers beschwören.

Angebot Marvel's Avengers (inkl. kostenloses Upgrade auf PS5) (PS4) Marvel's Avengers bietet eine einzigartige Version der berühmten Superhelden, einschließlich Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor

Schalte mächtige Fähigkeiten und neue Ausrüstung frei, und erstelle damit deine bevorzugte Version der mächtigsten Helden der Erde

Bis zu vier Spieler können sich online zusammenschließen, um die Erde gegen eskalierende Bedrohungen zu verteidigen

Die Story wird sich über mehrere Jahre hinweg entfalten, ohne zufallsbedingte Lootboxen oder Pay-to-Win

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

