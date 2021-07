Assassin’s Creed Valhalla – Patch bringt skalierbare Level

Am 27. Juli 2021 erhält Assassin’s Creed Valhalla einen neuen Patch. Wie Ubisoft Montreal mitteilt, bringt dieser unter anderem eine Levelskalierung mit sich.

Am kommenden Dienstag erscheint ein neuer Patch für Assassin’s Creed Valhalla. Neu eingeführt wird damit eine Levelskalierung, die neue Herausforderungen für die Spieler bieten soll. Die Gegner passen sich demnach der Charakterstufe der Spieler an. Ihr könnt sogar aus bis zu fünf verschiedenen Stufen wählen. Die höchste Stufe nennt sich Alptraum und soll die Gegner stärker halten als Eivor.

Im Übrigen scheint der Release-Termin vom DLC Belagerung von Paris geleakt worden zu sein. Eine Platzhaltergrafik im Microsoft Store auf der Xbox datiert die zweite große DLC-Erweiterung auf den 05. August 2021. Mittlerweile wurde das Datum von der Beschreibung wieder entfernt.

Assassin’s Creed Valhalla ist am 10. November 2020 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erschienen.

Level Scaling is coming to Assassin’s Creed Valhalla on Tuesday, July 27! 📈 You may choose from 5 options, from 'off' to Nightmarish. 💀 pic.twitter.com/pGz2oTjZZY

— Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2021