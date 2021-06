Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Mario Golf: Super Rush & 1x Überraschungspaket zum Spiel

In Mario Golf: Super Rush können Spieler:innen in abwechslungsreichen Spielmodi sowohl solo als auch gemeinsam mit bis zu drei weiteren Golfer:innen das Grün erobern. Multiplayer-Partien sind über die lokale sowie die Online-Verbindung von Nintendo Switch möglich. Letztere erfordert eine Internetverbindung, einen Nintendo-Account und die kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online.

Während beim klassischen Standard-Golf gewinnt, wer den Ball mit den wenigsten Schlägen einlocht, geht es in Speed-Golf besonders rasant zur Sache. Hier schlagen alle Teilnehmer:innen gleichzeitig ab und sprinten um die Wette über den Platz, während sie hilfreiche Items einsetzen. Auch in Battle-Golf golfen alle Spieler:innen parallel – allerdings mit dem Ziel, zuerst in drei der insgesamt neun Löcher einzulochen. Im Solo-Modus Golf-Abenteuer wiederum melden die Nintendo-Fans ihren Mii-Charakter zum Golftraining in einem vornehmen Country Club an und mausern sich vom Anfänger:innen-Status zum Profi. Sie treffen auf Clubmitglieder aus dem Pilz-Königreich, verbessern ihre Werte mit Erfahrungspunkten und spielen neue Schläger und Outfits frei. Ihren trainierten Mii-Charakter können sie dann in anderen Spielmodi zum Wettkampf antreten lassen.

© 2021 Nintendo / Releasetermin: 25. Juni 2021 für die Nintendo Switch

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo eine Version des brandneuen Mario Golf: Super Rush & ein Überraschungspaket für euch.

Gewinner: 1x Mario Golf: Super Rush für die Nintendo Switch Gewinner: 1x Überraschungspaket

Angebot Mario Golf: Super Rush [Nintendo Switch] Plattform: Nintendo Switch

Altersfreigabe: Freigegeben ab 6 Jahren

Genre: Keine Angaben

Version: Standard

Was muss ich für Mario Golf: Super Rush tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Wir haben passend zum neuen Spiel ein kleines Special zu den vielen Charakteren aus dem Spiel veröffentlicht. Hier stellen wir euch acht der insgesamt 17 verschiedenen Charaktere vor. Genau hierzu haben wir eine Frage vorbereitet, welche ihr in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) beantworten müsst: Wer ist dein Lieblingscharakter aus Mario Golf: Super Rush?

Die Teilnahmebedingungen

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Teilnahmeschluss ist der 06. Juli 2021.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.