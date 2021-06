WarioWare: Get It Together – Neue Minispielsammlung mit Marios Widersacher

Wario hatte auch mal 2D-Platformer, aber auch die Ankündigung des neuen Titels WarioWare: Get it Together zeigt, dass er wohl aktuell ausschließlich für Minispielsammlungen verantwortlich ist. Auch der neue Teil bietet mal wieder blitzschnelle Minispielaction.

WarioWare: Get It Together mit bekannten Charakteren der Reihe

Die WarioWare-Reihe hat sich mittlerweile als eigenständig etabliert und so auch viele beliebte Charaktere hervorgebracht. Figuren wie Ashley und die Zwillinge Kat & Ana sind zu eigenständigen Figuren geworden, die im neuen Spiel alle ihre eigene Rolle einnehmen.

So sieht man im Trailer, dass man die Minispiele diesmal mit unterschiedlichen Charakteren bestreiten kann. Je nachdem, wen ihr auswählt, habt ihr unterschiedliche Methoden, mit denen ihr die Spiele lösen könnt. Natürlich muss dies mal wieder so schnell wie möglich passieren. Es ist also ein neuer Aspekt der Reihe, dass die Figuren jetzt direkt ins Geschehen eingreifen.

Ebenfalls neu ist, dass man die Minispiele zu zweit angehen kann. Get it Together besitzt auch einen Koop-Modus, bei dem viele Spiele zu zweit bewältigt werden können. Das deutet der Spieletitel ja auch bereits an. Ob das auch online geht oder nur für lokales Spielen vorgesehen ist, ist bisher noch nicht offensichtlich.

Das Spiel kommt bereits in diesem Jahr auf die Nintendo Switch und zwar am 10. September.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo