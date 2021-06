Battlefield 2042 – Gameplay wird auf der E3 enthüllt

Mit einem spektakulären Trailer enthüllten DICE und EA den kommenden Ego-Shooter Battlefield 2042. Der cineastische Trailer stellte das Setting sowie einige Szenarien im Spiel vor. Richtiges Gameplay gab es noch nicht, doch das soll schon in wenigen Tagen folgen.

Gameplay-Enthüllung von Battlefield 2042 auf dem Xbox-Event

Auf richtige Gameplay-Szenen aus dem kommenden Shooter von DICE warten wir noch. Der letzte Trailer stimmte die Fans jedoch auf das Spektakel ein. Man solle große Schlachten mit Fahrzeugen und Roboter-Hunden erwarten. Schon in wenigen Tagen sehen wir die Gameplay-Features in Aktion. Der Xbox & Bethesda Showcase auf der E3 könnte für Fans der Shooter-Reihe demnach äußerst spannend werden. EA-Director Andy McNamara teilte via Twitter mit, dass man unbedingt den Stream am Sonntag schauen solle.

Es gab bereits im Vorfeld Gerüchte, ob Microsoft einen Deal bezüglich des Spiels ausgehandelt hat. So gab es Gerüchte, dass eine sofortige Aufnahme in den Xbox Game Pass möglich sei. Aktuellsten Gerüchten gehen jedoch eher in die Richtung, dass die Abo-User zumindest inhaltliche Vorteile erhalten. Näheres werden wir dann am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit erfahren. Dann beginnt der Showcase, der in etwa 90 Minuten dauern soll. Verfolgen könnt ihr diesen via Twitch, Youtube, Facebook und Twitter.

Hope you enjoyed the trailer. Gameplay at Microsoft on June 13th. See you there. — Andy McNamara (@TheRealAndyMc) June 9, 2021

