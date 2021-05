Genshin Impact – Version 1.6 erscheint im Juni

Am 09. Juni erscheint das neuste Update für Genshin Impact. Es trägt den Titel Sommer! Inseln? Abenteuer! und bringt neben einem weiteren Spielcharakter neue Herausforderungen mit sich.

Genshin Impact Version 1.6 mit Trailer

In Genshin Impact bricht der Sommer an. Entwickler miHoYo hat in einem Trailer die Neuerungen vorgestellt, die im kommenden Update 1.6 namens Sommer! Inseln? Abenteuer! enthalten sein werden. Demnach werden Spieler eine neue Inselgruppe aufsuchen können und sich dort neuen Herausforderungen stellen können. Im Mittelpunkt steht dabei wohl ein Boot mit dem ihr diese Aufgaben bewältigt.

Zum ersten Mal könnt in Genshin Impact eure Charaktere mit alternativen Outfits ausstatten. Sowohl Jean als auch Barbara erhalten neue Klamotten, die ihr über den Händler im Spiel mit einem zeitlich begrenzten Rabatt ergattern könnt. Darüber hinaus wird es einen neuen spielbaren Charakter geben. Kaedehara stammt aus Inazuma und ist ein Fünf-Sterne-Charakter. Er nimmt im Kampf eine Supporter-Rolle ein und beherrscht das Anemo-Element.

Das Update 1.6. wird am 09. Juni 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und mobile Geräte verfügbar sein.











Genshin Impact Series Schleim Gefüllte Plüschtier, süßes Plüschpuppe Dekor Kinder Erwachsene Geschenke (E) Wow! Schau hier! Das beliebteste niedliche Plüschtiere.

Rich PP-Baumwollfüller aus hautfreundlichem Plüsch sorgen für ein besseres Hautgefühl. Es ist super weich und fühlt sich an, als würden Sie eine Wolke umarmen.

Drücken Sie diesen weichen Plüsch, um Ihren Stress abzubauen. Kann als Nickerchen Kissen / Umarmungskissen / Büro Mittagspause Nickerchen Kissen / Plüschtier verwenden, erfüllen alle Ihre Bedürfnisse.

Perfekte Dekoration für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Zuhause, Büro, Kinderbett, Auto und jeden Ort, den Sie mögen.

Dieses süße weiche Plüschtierkissen ist ein bestes Geschenk für Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Abschlussfeier und andere Anlässe. Niemand kann das Plüschtier ablehnen. Für Menschen jeden Alters mit unterschiedlicher Größe.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Genshin Impact via YouTube