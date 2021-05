Outright Games Unwrapped – Das Event zum Line-up 2021

Der Publisher Outright Games ist seit jeher bekannt für seine gelungenen Lizenzspiele für beliebte Filme und Serien, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen. Im Rahmen des hauseigenen Events Outright Games Unwrapped durften wir bereits einige Blicke auf das spannende Line-up werfen, das im Laufe des Jahres 2021 das Licht der Welt erblicken wird. Was das Spielehaus für die ganze Familie bereithält, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Spirit – Luckys großes Abenteuer

Auf die Pferde, fertig, los! Am 11. Juni 2021 könnt ihr euch auf Spirits Rücken schwingen und als Heldin Lucky die weite, offene Welt von Miradero erkunden. Mit deinen Freundinnen Abigail und Pru machst du dich auf die Suche nach einem sagenumwobenen Schatz. Doch vorsichtig: Der eldende Pferdedieb Hendrick ist euch immer dicht auf den Versen! Es erwarten euch viele Abenteuer und Gefahren, bei denen ihr reiten, klettern, Rätsel lösen, Tieren sowie Dorfbewohnern helfen oder Gegenstände finden müsst. Ob ihr den Schatz finden und beschützen werdet?

The Last Kids On Earth und der Stab des Verderbens

Coole Kids und fiese Zombies sind euer Ding? Dann stürzt euch ab dem 04. Juni 2021 mit den Last Kids On Earth ins Abenteuer! Mit bis zu vier Kids (oder wer auch immer sich auf der Couch dazugesellt) erkundet ihr als einer der aus der Serie bekannten Teenager Jack, Quint, June oder Dirk die halboffene Stadt Wakefield. In actionreichen Gefechten müsst ihr euch gegen die Zombie behaupten und eure Freunde retten. In eurem Baumhaus könnt ihr Waffen herstellen, verbessern oder neue Fähigkeiten lernen. Wollt ihr richtig cool sein, könnt ihr auch mit dem legendären Gefährt Big Mama durch die Straßen rocken.Und natürlich dürfen Zauberer Bardle, Kriegerin Skaelka und andere Verbündete nicht fehlen!

Die Addams Family: Villa Wahnsinn

Am 21. September 2021 wird es gruuuuselig. Die Addams Family zieht mit einem Koop-Abenteuer für bis zu vier Familienmitglieder auf die Heimkonsolen ein. Jeder einzelne Charakter kommt mit eintigartigen Fähigkeiten daher, wodurch jeder Mitspieler seine eigene Aufgabe übernimmt. Erkundet die Villa und löst das Rätsel, das sie umgibt, während ihr schubsend und springend verschiedene Minispiele bestreitet.

Blaze und die Monstermaschinen: Reifenhausen – Rennfahrer

Wem Grusel und Zombies nicht gefallen, der wird vielleicht bei Blaze und den Monstermaschinen fündig. Am 01. Oktober 2021 erscheint das Rennspektakel für bis zu vier Spieler und bringt euch die Rennwagen von Blaze, Starla, Pickle und Crusher auf die Bildschirme. Auf kniffligen Routen und Strecken könnt ihr euch hier in Einzelrennen die Stirn bieten oder aber im Turniermodus beweisen, wer der schnellste unter euch ist.

PJ Masks: Helden der Nacht

In PJ Masks: Helden der Nacht schlüpft ihr in die Rollen von Catboy, Eulette und Gecko und macht den Schurken Romeo, Lunagirl und Nachtninja kräftig das Leben schwer. Hier ist Teamwork gefragt, um in der Nacht die Stadt vor Unheil zu bewahren. Acht aus der Serie bekannte Schauplätze könnt ihr dabei entdecken und vielleicht den ein oder anderen Schatz erhaschen.

Meine Freundin Peppa Pig

Alle Fans von Peppa Wutz dürften nun in einen Freudentanz verfallen. Denn am 22. Oktober 2021 erscheint mit Meine Freundin Peppa Pig ein Abenteuer, bei dem euer selbst erstellter Charakter Seite an Seite mit den bekannten Charakteren spannende Abenteuer erlebt. Beliebte Orte aus der Serie wie z.B. Potato City können ebenfalls besucht und erkundet werden.

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures (engl. Titel)

Neben der Addams Family wird sich auch im Hotel Transsilvanien wieder gegruselt. Vermutlich passend zu Halloween am 31. Oktober 2021 soll ein 3D-Plattformer erscheinen, dessen deutscher Titel noch nicht veröffentlicht ist. Hier bleibt es spannend, was uns noch erwartet.

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R

Last but not least erscheint im November 2021 ein neues Spiel im Fast & Furious Franchise. Mit diesem Multiplayer könnt ihr online oder lokal gegen eure Freunde oder aber auch gegen die KI antreten. Als Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray oder sogar die berüchtigte SH1FT3R-Gang liefert ihr euch so hitzige Renngefechte. Mit verschiedensten aus der Serie bekannten Gadgets könnt ihr eure fahrbaren Untersätze zudem individuell anpassen.

Und? Ist für euch etwas dabei? Bekommt eurer allerliebstes Franchise neuen Zuwachs? Oder habt ihr ein Franchise, welches dringend mal eine Videospie-Adaption braucht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

