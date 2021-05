Biomutant – Bis zu 50 Stunden Spielzeit

Je nach Spielertyp kann euch das Actionspiel Biomutant völlig unterschiedlich lang beschäftigen. Dabei sollen Nebenquests und die Open World die Spielzeit auf his zu 50 Stunden erweitern können.

In einem aktuellen Interview mit Stefan Ljungqvist, äußerte sich der Entwicklerchef unter anderem zur Spielzeit und dem Umfang des Maskottchen-Shooters Biomutant. Ihm zufolge hänge die finale Spielzeit stark davon ab, wie viel Zeit man letztlich in die Erkundung der Open World und die Erfüllung von optionalen Quests investiere.

SpielerInnen, die Spaß daran haben die komplette Spielwelt zu erkunden und kennenzulernen, könnten demnach gute 50 Stunden für das Abenteuer benötigen. Ist man hingegen nur an der Kampagne interessiert und will diese rasch durchspielen, kommt man womöglich nur auf 12 bis 15 Stunden.

„Unsere Schätzung für einen ’schnellen‘ Durchlauf von Biomutant liegt bei etwa 12 bis 15 Stunden. Das bedeutet: Sie konzentrieren sich auf die Hauptgeschichte, überspringen die meisten Dialoge, gehen nicht der Erkundung nach und ignorieren die Nebenquests.“

„Auf der anderen Seite versucht eines unserer Teammitglieder Biomutant nur so zu spielen, wie er normalerweise auch spielt. Er ist noch nicht fertig und hat ungefähr 65 Stunden Spielzeit. Es kommt also wirklich darauf an, welcher Spielertyp du bist“.