Remnant: From the Ashes – Next Gen Upgrade angekündigt

Gunfire Games und Publisher Perfect World Entertainment haben ein Next Gen Upgrade für Remnant: From the Ashes angekündigt. Das Shooter RPG wird dabei mehrere Option für Auflösungen und Bildraten bieten.

Der RPG Shooter von Entwickler Gunfire Games soll schon bald ein Upgrade erhalten. Im letzten Jahr machte das Spiel von sich reden mit einem Mix aus Fantasy, Geballer und leichten Souls Mechaniken.

Das Upgrade für Playstation 5 und Xbox Series soll dabei unterschiedliche Modi bieten. Der Qualitätsmodus läuft dabei mit 4K und 30 Bildern pro Sekunde. Wobei der Performance Modus 60 fps bei 1080p Auflösung bringt.

Beide Konsolen werden diese Modi unterstützen, wenn das freie Update am 13. Mai 2021 erscheint. Zeitgleich soll das Spiel auch in der Microsoft Store App verfügbar werden und auch im Game Pass für Windows.

Wer im vergangenen Jahr den Titel verpasst hat, kann ihn schon bald also im Next Gen Gewand nachholen. PS Plus Nutzer konnten das Spiel im März auch kostenfrei ihrer Sammlung hinzufügen. Es heißt also die Waffen schultern und wieder zurück ins Getümmel.

Announcing the Next-Gen Upgrade for Remnant: From the Ashes!

4K at 30fps, or 1080p at 60fps on both the PlayStation®5 and Xbox Series X/S. Coming May 13th! 📢 > https://t.co/OcTcmYCEGh#Remnant #PS5 #Xbox pic.twitter.com/0gUpYq6p0j

— Remnant: From the Ashes (@Remnant_Game) May 6, 2021