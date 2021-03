Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 13.2021

Der Frühling klopft so langsam an die Tür und in unserer Releasevorschau beginnen wir den April sehr gemäßigt. Wie so oft ist es vor allem in den Anfangstagen eines Monats recht ruhig auf dem Spielemarkt, besonders in diesen Zeiten. Dennoch haben wir ein paar ausgewählte Titel für euch und das ist KEIN Aprilscherz.

April, April in der Releasevorschau

I Saw Black Clouds (PS4, Xbox One, PC, Switch) – 30. März

Das hier ist ein Konzept, welches wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Interaktive, spielbare Filme waren vor allem in den 80ern und 90ern weit verbreitet, mittlerweile sind sie eher eine Seltenheit.











Narita Boy (PS4, Xbox One, PC, Switch) – 30, März

Volle Retro-Action erwartet euch in diesem 2D-Action-Adventure über einen Jungen, der als ein Echo in einem digitalen Königreich gefangen ist.











Outriders (PS5, PS5, Xbox One, XSX, PC, Stadia) – 1. April

Der neue Koop-Shooter von Square Enix schickt euch in ein düsteres Sci-Fi-Universum.











Carrier Command 2 (PC) – 1. April

Ein absolut ausgefuchstes Taktik-Spektakel, welches echt nur etwas für Hardcore-Strategen ist. Es ist die offizielle Fortsetzung des Strategie-Klassikers aus dem Jahre 1988.











Und das war die Releasevorschau zum Frühlingsanfang. Und, was darf es sein? Shooter-Action? Taktik-Geplänkel? Oder doch ein wenig Retro? Teilt es uns gerne mit.