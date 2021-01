Podcast: Der große Jahresrückblick 2020 der Videospiele | Folge 33

Der große Jahresrückblick 2020: Große Games, große Enttäuschungen und eine große Pandemie haben 2020 zu einem außergewöhnlichen Jahr werden lassen. Wir blicken in etwas über zwei Stunden über das komplette Spielejahr 2020. Welche Videospiele haben wir gespielt, was waren unsere Highlights und was waren unsere Enttäuschungen? Egal ob The Last of Us Part II, Animal Crossing, Cyberpunk 2077 oder kleinere Indiespiele, in der monatlichen Rückschau sprechen wir über das, was uns begleitet hat.

Podcast Jahresrückblick Games 2020 | Folge 33

Moderation: Tobias Liesenhoff

Redaktion der Sendung: Kevin Kreisel, Jasmin Beverungen, Christian Koitka

