The Division 2 – Next-Gen-Update bringt 4K und 60fps

Auch Ubisofts Loot-Shooter Tom Clancy’s The Division 2 wird mit einem Update für Next-Gen-Konsolen bedacht. Besitzer der neuen Konsolen dürfen sich auf verbesserte Auflösungen und eine erhöhte Framerate freuen.

Unterstützt 4K und 60fps

Die EntwicklerInnen von Ubisoft Massive haben unlängst die geplanten Optimierungen für The Division 2 vorgestellt. Dabei sollen allem voran die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X bzw. S von einigen technischen Verbesserungen profitieren.

Bereits in der kommenden Woche plant man die Veröffentlichung des nächsten Titel-Updates 12, welches unter anderem Anpassungen am Summit und dem globalen Event-Shop vornimmt. Neben neuen Ausrüstungsgegenständen halten auch eine neue Optimierungsstation sowie Herausforderungen Einzug ins Spiel.

Schon am 2. Februar 2021 folgt dann das Titel-Updates 12.1 und an dessen Seite ein spezieller Patch für Next-Gen-Konsolen. Dieses sorgt dafür, dass ihr The Division 2 zukünftig in 4K-Auflösung und flüssigen 60 Bildern pro Sekunde spielen könnt. Weiterführende oder gar dedizierte Anpassungen an die PlayStation 5 und Xbox Series X/S liefert das Update allerdings nicht.

Tom Clancy’s The Division 2 ist seit 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Tom Clancy's The Division 2 Limited Edition - [PlayStation 4 - Disk] Inhalte der Limited Edition: Hauptspiel und das Ersthelfer-Paket (beinhaltet seltenen Waffenskin und Feuerwehrmann-Outfit)

Spielen Sie allein oder mit bis zu 3 Freunden durch eine 40-stündige Kampagne im zerstörten und kollabierenden Washington D.C

Erkunden Sie eine große, dynamische und lebendige Welt, die sich von Ihren Entscheidungen abhängig verändert und helfen Sie dabei, die Stadt durch taktische Eingriffe zu befreien

Entdecken Sie ein überarbeitetes PvP-Gameplay in einer brandneuen Dark Zone, das so gestaltet wurde, dass es ein faires und aufregendes Erlebnis für alle Spieler schafft, egal welches Fortschrittslevel sie haben

Erhalten Sie Zugang zu nie zuvor gesehenen Endspiel-Inhalten und einem ein Jahr lang kostenlosen DLC mit neuen Einsätzen, Bereichen und Spielfunktionen

Quelle: Ubisoft