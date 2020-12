Playstation 3 – Neues Firmware Update veröffentlicht

Ja das ist kein Tippfehler, die Playstation 3 hat heute überraschend ein neues Firmware Update erhalten. Wirkliche Highlights sollte man sich aber jedoch nicht erhoffen.

Die PS3 ist schon im Grunde fast ein Retrosystem und dennoch steht seit heute eine neue Firmware zum Download bereit. Wer sich allerdings große Überraschungen erhofft hat, wird leider enttäuscht.

Die neue Firmware updated lediglich die Blu-ray Keys für neu veröffentlichte Filme, damit ihr eure PS3 auch weiterhin als Mediaplayer in Betrieb bleiben kann. Darüber hinaus gibt es noch einen nicht näher beschriebenen Sicherheitspatch.

Auch wenn das Update wenig überraschend keine Neuerungen bringt, ist es dennoch gut zu wissen das noch Updates vorgenommen werden.

PS3 System Update 4.87 has just been released (3rd December 2020)

Changelog:

– Updated blu-ray keys for new movie releases

– Minor security fix

You do not need to reinstall firmware on the emulator to keep using RPCS3 if you already use 4.86

— RPCS3 (@rpcs3) December 3, 2020