Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 43.2020

Am kommenden Samstag ist Halloween, doch unsere Releasevorschau ist größtenteils Horrorfrei. Immerhin erscheint noch ein heiß ersehnter Horrortitel vor dem Gruselfest, so dass ihr euch am 31. Oktober doch noch das Blut in den Adern gefrieren lassen könnt.

Die letzte Oktoberwoche in unserer Releasevorschau

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (Playstation 4, Xbox One, Switch) – 27. Oktober

Die Geschichte des Karate Kid wurde mit Cobra Kai in Form einer Serie fortgesetzt, die nun auf Netflix ihre mittlerweile 3. Staffel bekommt. Passend dazu erscheint dieser 2D-Sidescroller, der in guter alter Beat’em’Up-Manier daherkommt.

Ghostrunner (PC, Playstation 4, Xbox One, Switch) – 27. Oktober

Vor Cyberpunk 2077 kommt bereits ein vom Cyperpunkstil bestimmtes Spiel, in dem Parkour der Fokus ist. Ihr rennt mit eurem Schwert bewaffnet an Wänden entlang, zieht euch mit eurem Greifhaken an entfernte Ziele und schnetzelt eure Gegner nieder.

Carto (Playstation 4, Switch) – 27. Oktober

Ein kleines, sympathisches Adventure, bei dem ihr die Karte neu anordnen könnt und so neue Gebiete erreicht.

Hammerting (PC) – 27. Oktober

Ihr müsst eine Zwergenminenkolonie verwalten, Materialien sammeln, Waffen craften und euch gegen Monster verteidigen. Das alles geschieht in einer 2D-Sidescrolling-Ansicht.

AGOS: A Game Of Space (PC) – 28. Oktober

Eine VR-Weltraumsimulation. Ihr erkundet den unbekannten Raum, entdeckt fremde Planeten und Raumstationen und sichert so das Überleben der Menschheit.

Pacer (Playstation 4, Xbox One, PC) – 29. Oktober

Fans von F-Zero und Star Wars: Episode 1 Racer bekommen neues Spielefutter mit diesem futuristischen Rennspiel.

Teardown (PC) – 29. Oktober

Ein cleverer Titel, der sehr mit der Physik der Spielewelt spielt. Ihr müsst euch einen Fluchtweg für einen Diebstahl vorbereiten, indem ihr eure Umgebung ein wenig zerstört und euch Wege erschafft, wo vorher keine waren. Das ganze scheint auf Voxeltechnik zu basieren, die komplette Spielwelt besteht fast wie in Minecraft aus kleinen Blöcken.

Pikmin 3 Deluxe (Switch) – 30. Oktober

Fans warten nun schon eine Ewigkeit auf neue Infos zu Pikmin 4, stattdessen bekommen sie einen Switch-Port des dritten Teils. Wie dem auch sei, freuen tun sie sich trotzdem, denn natürlich kommt die Deluxe-Edition mit einigen Verbesserungen und neuen Spielmodi daher.

Mad Rat Dead (Playstation 4, Switch) – 30. Oktober

Ein absolut abgefahrener und kunterbunter 2D-Sidescroller mit Rhythmus-Elementen und einer untoten Ratte in der Hauptrolle.

Angry Video Game Nerd I & II Deluxe (Playstation 4, Xbox One, PC, Switch) – 30. Oktober

James Rolfe hat mit dem Angry Video Game Nerd eine der witzigsten Internetpersönlichkeiten erschaffen, wenn es um Videospiele geht. Die beiden Spiele zu seiner Webserie bringen 2D-Retrogefühle zurück und sind natürlich wie die Spiele damals bockschwer. Beide Teile gibt es nun in einer Deluxe-Collection.

The Dark Pictures: Little Hope (Playstation 4, Xbox One, PC) – 30. Oktober

Einen Tag vor Halloween kommt ein neuer Teil der Dark Pictures-Anthology. In Little Hope geht es in das namensgebende Dörfchen, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht.

Und das war unsere Releasevorschau diese Woche. Welchen Gruseltitel werdet ihr an Halloween zocken? Ist in dieser Woche etwas für euch dabei, auf das ihr euch freut?