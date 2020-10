Playstation 4 – Firmware 8.00 ab heute verfügbar

Jedes Mal kommt der Release einer neuen Playstation 4 überraschend wenn man gerade spielen will und bringt dann nur mehr Stabilität. Diesmal allerdings soll die Firmware 8.00 einige Änderungen mit sich bringen, die insbesondere die Chat Funktionen betreffen.

Playstation 4 erhält Firmware 8.00 Update

Mit dem neuen Update 8.00 gibt es diesmal nicht nur einfach ein Stabilitätsupdate sondern auch handfeste Änderungen. Diese betreffen dabei unter anderem das Party Feature, Nachrichten, Kindersicherung sowie Zwei-Faktor-Authentifizierung und mehr.

Die Party und Nachrichten Funktion sind nach dem Update nun kombiniert und erlaubt euch Sprache oder Textnachrichten an alle Beteiligten zu schicken. Zudem könnt ihr nun über das Quick Menü alle Mikrofone stummschalten.

Die Kindersicherung wird erweitert und erfordert nun, dass Kinder Anfragen für bestimmte Features an ihre Eltern schicken müssen. Nur nach deren Zustimmung und Freigabe können diese dann genutzt werden. Entfernt wurde allerdings die Funktion zum Erstellen von privaten Events und Communities, was bereits bestehende Gruppen aber nicht betrifft.

Zusätzlich gibt es auch eine Fülle an neuen Avataren zu Sonys diversen First Party Titeln wie zum Beispiel Bloodborne, Ghost of Tsushima oder auch Uncharted und The Last of Us. Darüber hinaus erhalten die Remote Play Apps ein Update, dass die Verbindung zu einem PS5 System erlauben wird.

Quelle: blog.playstation.com