Sharkoon SKILLER SGH30 – USB-Gaming-Headset mit virtuellem 7.1-Sound und RGB-Beleuchtung vorgestellt

Sharkoon kündigte heute an, einen Neuzugang in der SKILLER-Serie vorzustellen. Mit dem SKILLER SGH30 erscheint ein USB-Gaming-Headset mit dezenten RGB-Elementen, über einen 40-Millimeter-Treiber und über eine eingebaute USB-Soundkarte für virtuellen 7.1-Sound. Mit der zugehörigen Software kann der Klang durch eine Auswahl voreingestellter Effekte oder den integrierten 10-Band-Equalizer individuell angepasst werden. Für einen angenehmen Tragekomfort ist das SKILLER SGH30 mit weichen Ohrpolstern und einem flexiblen Kopfband ausgestattet.

Neues Headset von Sharkoon: SKILLER SGH30

Das ohrumschließende SKILLER SGH30 ist in geschlossener Bauart konstruiert und verfügt über 40-Millimeter-Treiber, die einen ausgewogenen Klang schaffen sollen, der sich gleichermaßen für Filme, Musik oder Games eignet. Für Gaming oder das Schauen von Filmen ist besonders der virtuelle 7.1.-Surround-Sound interessant, der einen räumlichen Klang erzeugt und somit für immersive Hörerlebnisse sorgen soll. Für eine klare Sprachübertragung und Kommunikation besitzt das SKILLER SGH30 ein flexibles Mikrofon mit Popschutz.

Zur Auswahl stehen dabei mehrere Optionen sowie eine große Anzahl an Presets, die etwa speziell für Musik oder Filme ausbalanciert sind. Über einen 10-Band-Equalizer können Mitten, Höhen und Bässe den eigenen Vorlieben entsprechend fein abgestimmt werden. Weiterhin stehen auch einige Effekte zur Verfügung, mit denen über das Mikrofon getätigte Aufnahmen verändert werden können.

Über seinen USB-Anschluss kann das SKILLER SGH30 schnell und einfach an PCs oder Notebooks angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Das Kabel verfügt über eine Länge von 240 Zentimetern und eine Textilummantelung, wodurch in jeder Situation genug Bewegungsfreiheit bei guter Haltbarkeit gewährleistet ist. Am linken Hörer sind zusätzlich dedizierte Tasten angebracht, die schnell und einfach die Lautstärke regeln oder das Mikrofon Stummschalten können.

Das SKILLER SGH30 ist ab sofort für 29,90 Euro erhältlich.

Angebot Sharkoon Skiller SGH3 Gaming-Headset schwarz Professionelles Gaming Stereo Headset in geschlossener Bauweise

Inklusive USB-Soundkarte SB1 mit Hardware-Equalizer und Software mit Surround-Effekten

Perfekt auch im mobilen Einsatz durch abnehmbares, flexibles Mikrofon und modulares Kabelsystem

Kompatibel zu PCs, Notebooks, Smartphones und der neuesten Konsolengeneration

Exzellenter Tragekomfort durch gepolsterten Kopfbügel und weiche Ohrpolster (ohrumschließend)

Quelle: Sharkoon via Pressemeldung