Big Brother: The Game – Erscheint im Oktober 2020 für iOS und Android

Das Spielestudio 9th Impact kündigte an, die erfolgreiche Reality-Show Big Brother in Form eines Mobile-Games spielbar zu machen. Big Brother: The Game soll noch im Oktober 2020 im AppStore, bei Google Play und unter bigbrother.game veröffentlicht werden. Spieler können zu virtuellen Mitbewohnern werden und das Leben als Big Brother-Kandidat erleben. Sie müssen strategische Entscheidungen treffen, um im Haus zu bleiben und letztendlich siegreich zu werden.

Ein Mobilegame zu Big Brother erscheint im Oktober 2020

Das Spiel stellt ein neues Genre des Reality-Gaming vor und wird weltweit für mobile Geräte und online verfügbar sein.

Im Spiel wird es zwei Modi, Mitbewohner und Zuschauer, geben. Das Spiel kann kostenlos heruntergeladen werden und der Zuschauermodus ist bei optionalen Käufen kostenlos. Um ein Mitbewohner zu werden, muss der Spieler einen Token verwenden, um das Haus zu betreten, bei dem es sich um einen In-App-Kauf handelt. Wie genau dies aussehen und preislich gestaltet ist, wurde bisher seitens der Entwickler aber noch nicht bekanntgegeben. Sollten neue Informationen bekanntgegeben werden, reichen wir diese schnellstmöglich nach.

Letztes Jahr war es zwanzig Jahre her, dass der große Bruder zum ersten Mal in den Niederlanden ausgestrahlt wurde. Seitdem wurden 480 Staffeln in 62 Ländern ausgestrahlt und über 28.000 Folgen produziert. 7.153 Mitbewohner aus der ganzen Welt haben über 35.000 Tage im Haus verbracht. Hierzulande ging die letzte Staffel erst im Mai diesen Jahres auf Sat1 zu Ende. Außerdem wird im Sommer immer eine Promi-Version ausgestrahlt und produziert.

Big Brother: The Game erscheint am 15. Oktober 2020 für iOS und Android.

Quelle: 9th Impact via Pressemeldung