TennoCon 2020 – Die Inhalte des Art Panels

TennoCon 2020 hat neben vielen direkten Ankündigungen wie Heart of Deimos, auch viele Ausblicke auf kommende Inhalte geboten.

TennoCon 2020 enthüllt neue Frames im Art Panel

Den Start im Art Panel machte der neue Community Warframe der Xaku getauft wurde. In der Präsentation bekam man den Warframe in den verschiedenen Stufen von Konzept bis fertigem Modell zu sehen.

Xaku besteht dabei aus Teilen anderer Warframes und ist instabil, was zu dem von der Community gewähltem Konzept “Broken Warframe” passt.

Natürlich blieb es aber nicht bei einem neuen Warframe. Mit dem Alchemist Konzept erwartet uns ein weiterer und Designer Liger Inuzuka wird sein altes Konzept des Wraith sowie Zephyr Deluxe ins Spiel bringen.

Neben Zephyr Deluxe wurden auch Hydroid Deluxe und Gara Deluxe sowohl in Konzeptform, sowie auch als Ingame Modell gezeigt. Im Fall von Hydroid Prime wird auch sein Kraken und Diraga einen passenden Look erhalten.

Darüber hinaus erwartet uns natürlich auch wieder eine Fülle von neuen kosmetischen Items und Waffen und insbesondere auch Charaktere. So bekommen wir einen ersten Blick auf den Boss, der uns am Ende der aktuellen Nightwave erwartet.

Das Art Panel hat also auch diesmal wieder viele interessante Ausblicke gegeben, auf was wir uns in naher Zukunft noch freuen dürfen.

Quelle: Digital Extremes