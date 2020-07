Star Wars: Squadrons – Auf diese Raumschiffe könnt ihr euch freuen

Star Wars: Squadrons wurde vor Kurzem offiziell angekündigt und viele Fans brennen schon darauf, sich in epische Weltraumschlachten zu stürzen. Egal ob in der Kampagne oder dem Multiplayer-Modus – das Herzstück einer Action-Arcade-Flugsimulation sind die Raumschiffe. Doch welche Flieger stehen uns eigentlich zur Verfügung? Electronic Arts hat jetzt die acht Raumschiffe vorgestellt, mit denen wir uns zum Launch in die Action stürzen können.

Vier unterschiedliche Klassen

Insgesamt wird es vier unterschiedliche Klassen geben: Fighters, Bombers, Interceptors und Support Ships. Während die Fighter-Klasse am ausgeglichensten ist, ist die Interceptor-Klasse vor allem für den Kurvenkampf, auch Dogfight genannt, konzipiert. Die Bomber-Klasse hält einiges aus und macht enormen Schaden auf Kosten der Beweglichkeit. Und die Support-Klasse macht genau das, was man von einer Support-Klasse erwartet: Unterstützen und reparieren.

Die acht Raumschiffe in der Übersicht:

T-65B X-wing (Starfighter)

BTL-A4 Y-wing (Assault Starfighter/Bomber)

RZ-1 A-wing (Interceptor)

UT-60D U-wing (Starfighter/Support Craft)

TIE/ln starfighter (Tie-Fighter)

TIE/sa bomber (Tie-Bomber)

TIE/in interceptor (Tie-Interceptor)

TIE/rp reaper attack lander (Tie-Reaper)

Quelle: Electronic Arts