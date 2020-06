Divinity: Original Sin 2 – Die Definitive Edition bekommt eine iPad-Umsetzung

Larian Studios und Apple arbeiten gemeinsam an einer iPad-Version des Rollenspiels Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition. Während der WWDC 2020 (Worldwide Developers Conference) zeigte Apple bereits die iPad-Version, die sich immer noch in Entwicklung befindet. Die Steuerung wird an den Touch-Screen angepasst und auch die UI wird bearbeitet. Sogar an einem Controller-Support wird gewerkelt, doch bis wir die finale Version des Games zu sehen bekommen, dürfte es noch etwas dauern.

Elveris ist wieder mit an Bord

Wie auch schon bei der Umsetzung der macOS-Version des Spiels, bekommt Larian Studios tatkräftige Unterstützung von Elveris. Das Studio hatte bereits 2019 gezeigt, dass sie was vom Handwerk des Portierens verstehen, denn die macOS-Umsetzung war mehr als gelungen. Sie konnten sogar einige der macOS-Features implementieren, wie zum Beispiel die Bedienung per TouchBar. Divinity: Original Sin 2 erschien ursprünglich am 14. September 2017 für Windows. Seitdem hat es mehrere Portierungen erhalten: für PlayStation 4, Xbox One, macOS und Nintendo Switch.

Quelle: developer.apple