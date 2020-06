Focus Home Interactive – Publisher kauft Deck13

Mit einer Pressemitteilung hat Publisher Focus Home Interactive heute mitgeteilt, dass sie den The Surge Entwickler Deck13 gekauft hat.

Focus Home Entertainment kauft deutschen Entwickler

In einer Mitteilung an die Investoren gab der Publisher jetzt die Details über die Übernahme des deutschen Entwicklers Deck13 bekannt. Für die Summe von 7.1 Millionen Euro hat der Publisher 100 % der Anteile erworben.

Damit hat sich Focus auch die vollständige Kontrolle über die IPs von Deck13 gesichert. In dem Deal war auch der “Deck13 Spotlight” genannte Indie Publishing Service, unter dem schon Titel wie zum Beispiel CrossCode erschienen sind.

Neben den Arbeiten an The Surge 2, soll das deutsche Studio auch einer bisher unangekündigten neuen IP arbeiten. Bisher gibt es noch keine Details dazu wie die Zukunft der beliebten The Surge Titel aussehen wird.

Man darf hoffen, dass die bisherigen Erfolge aber in einem neuen Sequel enden und vielleicht sogar mit einem etwas größerem Budget als bisher. Damit reiht sich das Deck13 Spieleportfolio in die Liste von Titeln wie GreedFall, Call of Cthulhu, Vampyr oder auch Mudrunner ein.

Welcome to the family @Deck13_de 💓 We’re excited to work with you to create incredible experiences for our players. pic.twitter.com/jRIWQ5CNSk — Focus Home Interactive (@FocusHome) June 26, 2020





Angebot The Surge 2 [Playstation 4] Nachfolger zum mehrfach preisgekrönten "The Surge" unter anderem ausgezeichnet mit dem deutschen Entwicklerpreis 2017 als bestes deutsches Spiel

Eine noch größere und abwechslungsreichere Welt voller Herausforderungen und spektakulärer Kämpfe gegen noch tödlichere Bosse

Mechaniken wie vereinfachtes Looting & anvisieren der Ausrüstungsteile: Trennen Sie dem Feind die Ausrüstungsteile ab, die Sie selbst wollen

Umfangreichere Charakterentwicklung voller individueller Anpassungsmöglichkeiten und Kombinationen

Quelle: focus-home.com