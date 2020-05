SMITE – Neuer Gott wird Lovecraft-Fans erfreuen

Die Hi-Rez Studios erwecken demnächst einen neuen Gott in ihrem MOBA-Titel SMITE, der die Herzen von Lovecraft-Fans höher schlagen lassen wird. Denn in Kürze wird niemand geringerer als der legendäre Cthulhu höchst selbst das Schlachtfeld betreten und für Angst und Schrecken sorgen.

Cthulhu als erster Gott des neuen Patheons in SMITE

Er wird der erste Gott sein, der sich dem neu geschaffenen “Great Old Ones” -Patheon anschließt. In Zukunft sollen sich weitere hinzugesellen. Wann genau jedoch Cthulhu in Erscheinung treten soll, bleibt unklar. Was jedoch feststeht ist, dass er schon am 27. Mai auf der SMITE-Website zu sehen sein wird.

Hi-Rez schreibt dazu selbst:

Quelle: SMITE via Twitter