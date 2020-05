Valorant – Shooter erscheint schon im Juni

Zu aller Überraschung, hat Riot Games angekündigt, dass Valorant bereits im Juni 2020 erscheinen wird. Die derzeitige Beta wird Ende Mai beendet.

Release schon zum Greifen nahe!

Der genaue Release von Valorant, wird der 2. Juni 2020 sein, was deutlich früher als gedacht ist. Um weitere Verbesserungen vorzunehmen wird daher die Beta am 28. Mai enden. Trotz der derzeitigen Pandemie, ist es Riot gelungen, das Spiel frühzeitig auf den Markt zu bringen. Zwischen dem 28. Mai und 2. Juni werden die Spielerkonten zurückgesetzt, neue Inhalte hochgeladen und noch etwas Fein-Tuning betrieben. Neue Server stehen besonders im Fokus, um die Latenzen im Spiel zu verringern. Zudem wird es eine neue Karte und einen neuen Agenten geben, die zum Release am Start sein werden. Nun bleibt anzuwarten, wie gut sich der neue Shooter neben Counter-Strike: Global Offensive, zu wehr setzt. Die Zuschauerzahlen auf Twitch konnten sich schon einmal sehen lassen. Kann der Hyper auf langer Sicht anhalten oder ist in einem halben Jahr schon wieder alles vorbei?

Quelle: Riot Games via Pressemeldung