Crucible – Neuer Team-Action-Shooter von Amazon erschienen

Crucible, das neuste Spiel von Amazon Games, ist ein Team-Action-Shooter welches von den Relentless Studios entwickelt wurde. In Crucible erleben die Spieler spannende 4v4-Schlachten gegen Gegner und feindliche Kreaturen.

Sucht nach der Essenz!

Als Spieler seid ihr auf der suche nach einer wertvollen Essenz, wobei sich euch Gegner und Kreaturen in den Weg stellen, um eich das Leben schwer zu machen. Euch stehen derzeit 10 Jäger zur Auswahl, darunter Earl, ein interstellarer Trucker, Summer, einer frühere Schweißerin mit Doppel-Flammenwerfer und Bugg, ein Robot-Botaniker. Jeder Jäger hat seine eigenen speziellen Fähigkeiten, sowie Waffen. Das Spiel erhält zu Beginn drei Spielmodi, bei “Herzstück der Schwärme” kämpft ihr in einem 4v4-Gefecht gegen gewaltige Boss-Hives. Bei “Alphajäger” kämpft ihr in einem Zweier-Team gegen sieben andere Teams ums Überleben und “Erntemaschinenkommando” fordert zwei Teams mit jeweils acht Spielern heraus, auf der Karte verteilte Harvester einzunehmen und zu halten. Das Spielt ist kostenlos auf Steam erhältlich. Üb er Ingame-Währung könnt ihr euch zusätzliche Skins und Gegenstände freischalten. Der Launch-Trailer verschafft euch schon mal einen ersten Eindruck.

Crucible Räuber-Pionierpaket | PC Code - Steam Das Räuber-Pionierpaket enthält: Diplomaten-Skin für Captain Mendoza; 1000 Credits für das Spiel; Schlüssel für legendären Skin; Vorsaison-Kampfpass; 200 Kampfsterne (mit denen Sie 20 Levels an Belohnungen freischalten können) Ein Pionier-Bundle kann nicht mehrmals für dasselbe Konto verwendet werden (beispielsweis kann nur ein Räuber-Pionier-Bundle pro Konto verwendet werden).

Das Räuber-Pionier-Bundle ist ein optionales Bundle, mit dem Sie das Meiste aus der Vorsaison machen können! Die Vorsaison von Crucible geht von 20. Mai bis 13. Juli. Während der Vorsaison können Sie Herausforderungen absolvieren und mit Fortschritten auf dem Belohnungspfad kosmetische Gegenstände und Credits für das Spiel verdienen.

Die Pionier-Bundle sind ab sofort bis zum Ende der Vorsaison am 13. Juli erhältlich. Jedes Pionier-Bundle kann pro Konto nur jeweils einmal verwendet werden (z. B. kann nur ein Räuber-Pionier-Bundle pro Konto verwendet werden). Wenn Pionier-Bundle verschiedener Stufen für ein Konto verwendet werden, bekommen Spieler Credits und andere einzigartige oder addierbare Belohnungen aus jedem Pionier-Bundle, andere nicht addierbare Gegenstände wie Skins erhalten sie jedoch nicht doppelt.

Pionierpakete können nicht rückerstattet werden.

